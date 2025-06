Luar La L sale en defensa de influencer presuntamente agredido por policías en Santurce

El exponente del género urbano Raúl Armando del Valle Robles, conocido artísticamente como Luar La L, salió en defensa este fin de semana del influencer “Prospepe”, quien denunció haber sido víctima de un presunto caso de abuso policial en Santurce.

A través de la plataforma social Instagram, el artista expresó su indignación ante el incidente y defendió el carácter del joven, a quien describió como un promotor de la paz.

“Este cabrón (sic) nunca en su vida a promocionado la violencia. Tiene un movimiento llamado #MásBalonesMenosBalas y ha llevado el mensaje por años. Y, ¿me van a decir a mi que el escaló la situación? El que sabe sabe“, comenzó diciendo el compositor boricua.

De la misma forma, el cantante urbano aseguró que no tolerará actos de “abuso de poder”.

“Me cago en la vida de los cabrones infelices que lo tocaron (sic). Para colmo, fueron los polis (policías) que se supone sean para proteger y servir a las personas. Jodios lechones [...] To’ el cabrón que abuse del poder de una placa... ustedes sin esa placa no valen un chavo... Y mala mía por expresarme así, pero estas cosas así me aborrecen. Prospepe, estoy contigo bro (hermano) no te dejes", abundó el intérprete de “No te quieren conmigo”.

"Prospepe" es el creador de “Mas Balones y Menos Balas”, una iniciativa que busca alejar a los jóvenes de la calle y la violencia, promoviendo el deporte como herramienta de cambio y superación.

Según compartió el creador de contenido Kevin Rodríguez, conocido como “Dímelo Kevo”, el influencer alegadamente fue víctima de un robo y, al intentar buscar ayuda, terminó siendo agredido por las autoridades.

Presuntamente, "Prospepe" fue golpeado por tres agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). De acuerdo con “Telenoticias” (Telemundo Puerto Rico), el hombre se encuentra detenido en el cuartel 266 de Santurce y, según su abogado, el caso está siendo consultado con las autoridades correspondientes.

“Prospe, creador de contenido y figura muy conocida en redes sociales por su estilo auténtico y directo, acaba de vivir una de las experiencias más indignantes y dolorosas que puede enfrentar un ciudadano: fue víctima de un robo y, al intentar buscar justicia, terminó siendo agredido por las mismas autoridades que se supone deben protegernos. A Prospe le robaron su carro recientemente. En medio del coraje, la frustración y la desesperación por recuperar lo suyo, acudió a la estación de la policía buscando apoyo. Sin embargo, no recibió la ayuda que esperaba. Más allá de no tomarle la querella con seriedad, hubo una falta de empatía y disposición por parte de los oficiales presentes. Las cosas escalaron a un nivel inesperado y lamentable: Prospe fue agredido físicamente por agentes del orden, según denuncias que han comenzado a circular junto con una imagen en la que se le puede ver con el rostro visiblemente golpeado, hematomas en la frente y sangre en la nariz y la boca“, explicó el joven.