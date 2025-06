Rey Charlie: La lista de 20 requisitos que debe tener la mujer que quiera conquistar su corazón

El motorista Misael González, mejor conocido como Rey Charlie, reveló que es muy exigente a la hora de encontrar el amor y que cuenta con la lista de requisitos para las potenciales parejas que pueda tener en su vida, asegurando que es un “tipazo” y que, por esta razón, debe escoger bien a quien esté a su lado.

Lee también: “Rey Charlie” adjudica incidentes entre motoristas y policías al capitán Elvis Zeno

PUBLICIDAD

En una entrevista con Fernan Vélez “Nalgorazzi” (“Me Toca Hablar con Fernan Vélez” en YouTube), Rey Charlie comenzó a hablar sobre su vida amorosa, justo cuando sacó de su celular una lista de 20 requisitos que debe tener la mujer que quiera conquistar su motorizado corazón.

“Exijo mucho, yo tengo una lista de los requisitos que debe tener la mujer que vaya a estar conmigo; si no cuenta con esa lista… es algo que yo puedo ofrecer y, si lo voy a ofrecer, tengo que exigir”, comenzó diciendo el miembro del comité nombrado por la gobernadora Jenniffer González para regular los vehículos todo terreno.

Posteriormente, “Rey Charlie” sacó su celular para leer la lista, que incluye requisitos como: “Ganar 5 000 dólares mensuales o más”, aunque admitió que “se puede hacer una excepción”.

Igualmente exige que la persona tenga “preparación académica, excelente ortografía y dicción”. Fue enfático en que, si la persona comete errores ortográficos al escribir o menciona palabras de manera incorrecta, no puede ser su pareja.

Añadió que debe ser una mujer “trabajadora”, además de “limpia y que use Chubs (toallas húmedas para la higiene personal)”.

PUBLICIDAD

“Si no usa Chubs, no la quiero. Que cuando haga sus necesidades, tiene que limpiarse con Chubs. En su cartera no pueden faltar las toallitas húmedas. Con el papel sanitario no queda limpia tu área”, expresó entre risas.

Del mismo modo, insistió en que la mujer debe ser educada, conocer sobre diversos temas, desde lo político hasta lo económico.

“Tener conocimiento de temas sociales, políticos y económicos; tener crédito excelente; tener carro propio; casa propia”, expresó.

Sin embargo, admitió que, aunque es “egoísta” de su parte, prefiere a una persona que no quiera tener hijos.

“Tener excelente condición física; carismática; que sea organizada; que maneje su vida a través de una agenda, como lo hago yo; que cocine…”, añadió mientras contaba la lista de 20 requisitos.

Pero esto no se queda ahí: además de todas estas exigencias, el motorista aseguró que prefiere a las mujeres que hagan trabajos fuertes en el hogar, como el patio, y que sean aventureras; además de requisitos económicos, como tener 50,000 dólares en ahorros.

“Que tenga actitud masculina, no tan femenina; que sea fuerte; que trimee (recortar el césped del patio); que pase podadora; que pinte; que mecanee (trabajos de mecánica); que le guste la adrenalina; que tenga en su cuenta de ahorro más de 50 000 dólares”, dijo.Rey Charlie aseguró que, si la mujer no cumple con estos requisitos, “prefiero quedarme solo”, e insistió en que “es un tipazo”, ya que tiene sus cuentas bancarias al día, al igual que casa propia, entre otras propiedades.

Mira la entrevista completa, cortesía del canal de YouTube: Fernan Vélez “Nalgorazzi”

Rey Charlie es miembro de comité nombrado por la gobernadora Jenniffer González

El motorista que cobró notoriedad por su participación en el verano de 2019 y por las corridas de motoras que ha organizado por años estuvo en controversia en las pasadas semanas, luego de que fuera nombrado por la gobernadora Jenniffer González en un comité que buscará regular los vehículos todo terreno para que puedan conducir por las vías públicas del país.