Chef Piñeiro se sincera sobre sus “alitas quemadas”: “No es la publicidad que hubiera querido”

Uno de los momentos más recordados en la televisión puertorriqueña es sin duda alguna el plato de alistas “altamente caramelizadas” que realizó el chef Enrique Piñeiro hace más de 16 años.

Aunque se trató de una experiencia negativa durante la transmisión del desaparecido programa “Operación Chef”, Piñeiro, logró manejar la situación y sacarle provecho, algo que al día de hoy admite le ayudó a tener mayor exposición. En un podcast del influencer “El Tony”, Piñeiro, recordó con humor el percance que sufrió en la cocina, sin embargo asegura que “no es la publicidad que hubiera querido”.

“Hay algo que pasa, una experiencia de vida en esa situación. ¿Qué hice? Seguir pa’ lante. De una desgracia, ese no es el tipo de publicidad que hubiera querido…”, expresó el chef.

Del mismo modo, aseguró que sintió “frustración” y “vergüenza” cuando ocurrió la situación.

VIDEO: Momento en que el Chef Piñeiro habla sobre sus alitas “altamente caramelizadas”

“Mucha frustración, vergüenza. Esto ocurre en el 2007 empezando en la televisión, fue cuando me dieron el show oficialmente. Todavía a estas alturas hay gente que ve el video y piensa que eso ocurrió la semana pasada. Es frustrante porque yo estoy en mis comienzos, manejando lo que es cámara, televisión, todavía no tengo ese dominio. Me pasa esto, pero en la vida todo es actitud, yo no me voy a…voy a seguir para adelante, no están quemadas están altamente caramelizadas, aparte que las alitas tenían soya y azúcar morena, que la caramelización era bien alta. Fíjate como de una situación vergonzosa, le buscas la vuelta y le metes pantalones”, dijo el chef.

Piñeiro fue enfático en que su reacción y tomar lo negativo con humor y de una forma positiva, le ayudó a salir bien de la misma.

“Ese evento no es la publicidad que hubiera querido, lo que me ayuda es cómo reacciono. Esa exposición en términos generales, yo llegué al programa en un timing, muy bueno, era un programa diario”, añadió.

La situación cobró más notoriedad ya que fue parte de uno de los segmentos del programa “SuperXClusivo” (Wapa TV) y aún el video es viral en las redes sociales.

Este indicó que el programa también se llegó a ver a través de la cadena Telemundo, lo que le ayudó a tener mayor exposición.

Actualmente, el chef Piñeiro también participa de programas de Wapa Televisión como “Viva La Tarde”, además del reciente proyecto del canal local, “Super Chef Celebrities” donde funge como uno de los jueces principales de la competencia.