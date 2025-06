Manny Manuel no permitirá que lo “maltraten” si llega a La Casa de los Famosos

El merenguero puertorriqueño Manny Manuel ha indicado en varias ocasiones que desea participar de la sexta temporada del programa La Casa de los Famosos (Telemundo) y aseguró que no se dejará “maltratar” en la competencia.

Lee también: ¿Manny Manuel será el próximo boricua en entrar a “La Casa de los Famosos”?

PUBLICIDAD

“Estoy full este año gracias al Cristo de la Gloria, ya me llamaron para un reality nuevamente con miras a entrar a La Casa de los Famosos la próxima temporada”, expresó en entrevista con la aplicación La Música de Spanish Broadcasting System (SBS).

Al indicar que tiene planes de participar del programa, la entrevistadora le indicó: “pero no dejes que te maltraten”.

Rápidamente el merenguero respondió: “Es que yo no voy a permitir que me maltraten, adiós y quién es boricua aquí”.

Al mismo tiempo, Manny Manuel, aseguró que este año ha estado lleno de trabajo, algo que lo ha mantenido por el camino correcto, asegurando que el “ocio” fue su “peor enemigo” y algo que lo llevó a tomar decisiones que afectaron su vida.

¿Manny Manuel será el próximo boricua en entrar a “La Casa de los Famosos”?

En un video publicado en la red social TikTok, a mediados de este mes, Manny Manuel aseguró que se encuentra en negociaciones para entrar a La Casa de los Famosos.

PUBLICIDAD

“Estamos casi casi adentro. Estamos en negociaciones. Esperemos que (yo) sea el representante de Puerto Rico. Yo creo que no hay nadie como yo para representar a Puerto Rico luego de Maripily (Rivera), que dejó la vara tan alta. Pa’ allá vamos”, dijo el intérprete de “Pero qué necesidad”.

Y agregó entre risas: “Hay training (entrenamiento) físico y mental, pero yo creo que la vida me ha enseñado tanto que (las malas vibras) me los paso por donde no me da el sol”.

En el pasado, Puerto Rico ha sido representado por figuras como Madison Anderson Berríos y Maripily Rivera en el programa, ambas lograron ganar la competencia en sus respectivas temporadas.

La pasada temporada de Telemundo, fue una edición “All Stars” donde se reunieron a varios integrantes de ediciones anteriores. Sin embargo, el ganador fue Carlos “Caramelo” Cruz quien ingresó al programa por primera vez.