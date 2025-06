¿Manny Manuel será el próximo boricua en entrar a “La Casa de los Famosos”?

Maripily Rivera, Patricia Corcino, Madison Anderson y Osvaldo Ríos son algunos de los artistas puertorriqueños que han participado en las ediciones anteriores del programa de telerrealidad "La Casa de los Famosos" (LCDLF) de la cadena Telemundo.

Sin embargo, un video publicado recientemente en TikTok ha puesto en el centro de atención al cantante y compositor Cruz Manuel Hernández Santiago, mejor conocido como “Manny Manuel”, quien alegó estar en negociaciones para formar parte de la sexta edición del show.

“Estamos casi casi adentro. Estamos en negociaciones. Esperemos que (yo) sea el representante de Puerto Rico. Yo creo que no hay nadie como yo para representar a Puerto Rico luego de Maripily (Rivera), que dejó la vara tan alta. Pa’ allá vamos”, dijo el intérprete de “Pero qué necesidad”.

Y agregó entre risas: “Hay training (entrenamiento) físico y mental, pero yo creo que la vida me ha enseñado tanto que (las malas vibras) me los paso por donde no me da el sol”.

El pasado 12 de mayo, Telemundo confirmó que ya se encuentra preparando la sexta temporada del reality show. Según confirmó la cadena, tras el éxito de su primera edición “All-Stars”, incluirán en la programación 2025-2026 otra temporada del programa.

“Luego del éxito de su primera edición All-Stars, el fenómeno multiplataforma, La Casa de los Famosos, regresa para la sexta temporada del reality“, lee el documento.

Se espera que en el sexto season haya un nuevo grupo de celebridades que compitan por el premio de $200 mil.

La próxima temporada contará con un nuevo grupo de celebridades que dejarán todo para vivir en aislamiento total, en un formato que abre una ventana a sus momentos más íntimos, ofreciendo una experiencia sin filtros en las diferentes plataformas, incluyendo las populares cámaras 24/7.

De hecho, la producción incluye más de 100 cámaras y micrófonos escondidos en distintas áreas de la casa donde son aislados y que permiten capturar los movimientos de las celebridades cada minuto del día, lo que da posibilidad a la audiencia de presenciar las alianzas y rivalidades de los huéspedes", agregaron.

Las figuras que han ganado LCDLF son: Alicia Machado (Venezuela), Ivonne Montero (México), Madison Anderson (Puerto Rico), Maripily Rivera (Puerto Rico) y Carlos “Caramelo” Cruz (República Dominicana).