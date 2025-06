Mondongo continúa su transformación física

Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, ha rebajado más de 100 libras desde que comenzó su proceso de pérdida de peso el pasado mes de enero.

Según explicó su entrenador personal, Diriel Mulero, en cuatro meses el joven puertorriqueño ha rebajado unas 152 libras, “pero también tuvo un mes donde subió 30 y luego bajó 40 más”.

“Eso no es un error. Eso es vida real. Eso es una batalla interna que no se ve en la báscula. Porque bajar de peso no es solo dejar de comer… Es luchar con heridas, con culpas, con ansiedad, con voces en la cabeza que te dicen que no puedes. Y aún así, seguir bajando. Seguir peleando. Seguir salvando su vida", explicó Mulero.

El entrenador personal también se pronunció en contra de quienes se burlan del proceso de Mondongo para bajar de peso

“A los que se burlan… a los que critican a alguien que está intentando no morir joven… les digo algo claro: tu burla no habla de ellos. Habla de ti. De lo vacío que estás, de lo podrido que tienes el alma, de lo fácil que es atacar cuando nunca has tenido que reconstruirte desde el suelo. Respeta el proceso de quien lucha por vivir. Porque esa persona, aunque caiga, tiene más valor que tú“, señaló.

Mondongo comenzó su proceso de pérdida de peso en enero

El pasado mes de enero, el animador de Puerto Rico Gana, Alex DJ, puso todos los recursos disponibles para ayudar a “Mondongo”, quien ha sido miembro del programa y previamente realizaba el segmento “Mover al grandote”.

Sin embargo, Alex DJ indicó que se preocupó por la salud del joven, que se ha convertido en su amigo, y decidió ayudarlo a bajar de peso.

En ese momento, Mondongo pesaba 692 libras. Sin embargo, meses después, para finales de marzo, se reveló que había rebajado alrededor de 100 libras.

A finales de abril, Alex DJ, tomó un momento del programa para brindarle unas palabras de aliento a Marrero, luego de que este aumentara unas libras en medio del reto impuesto para bajar de peso por el bien de su salud.

Alex DJ le dejó saber a Marrero que “no le van a bajar” y que, a pesar de haber aumentado varias libras, no lo soltará y lo ayudará a continuar el progreso que había demostrado en los últimos meses.