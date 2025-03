Edwin Marrero “Mondongo” revela haber perdido una increíble cantidad de libras

El joven puertorriqueño Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo” ha rebajado unas 100 libras desde que comenzó su trayecto de pérdida de peso el pasado mes de enero, según su más reciente prueba de escala en el programa de Telemundo “Puerto Rico Gana”.

Sobre su proceso el entrenador personal Diriel Mulero, quien ha estado entrenando a Marrero, detalló que “Pues mira [Mondongo] ha estado entrenando más fuerte, la resistencia ha cambiado un montón, su energía, así que yo espero que cuando se trepe aquí [en la bascula de peso] haya un cambio chévere y si no, como quiera, el cambio él lo debe estar sintiendo ya”.

Mondongo pesó 692 libras en una prueba de escala que se realizó en el programa el pasado mes de enero. Actualmente pesa 580 libras.

“Desde que empecé mi proceso, obviamente los que me pudieron ver saben que ya casi no podía caminar, ya desde hoy [...] me puedo poner mis propios tenis, puedo dormir mejor, yo no estaba durmiendo, puedo guiar tengo independencia, yo había perdido mi independencia por completo. Yo dependía de mi esposa que me llevara a todos lados. Mi ropa me cabe bien, ya tengo más ropa. Se siente muy bien, calidad de vida, no solamente es bajar de peso. Mucha gente cree que es solo bajar de peso, pero aquí estamos trabajando en la calidad de vida y se siente estupendo, increíble”, expresó Marrero.

Mondongo: “Mi cuerpo me está pidiendo auxilio”

El joven puertorriqueño Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, confesó que tomó la decisión de rebajar y mejorar el estado de su salud, ya que —en los últimos meses— sintió que su cuerpo le estaba “pidiendo auxilio”.

“Se siente (…) Mi cuerpo me está dando una señal de que ya tengo que hacer el cambio. No solo con el peso, sino atender [mi salud] (…) Yo he intentado [bajar de peso] muchas veces, pero esto es algo a otra escala, un doctor tiene que estar presente”, dijo en entrevista en el programa de televisión Alexandra a las 12.

“Una de las cosas más importantes que he perdido en estos últimos meses, he perdido la libertad de guiar mi propio vehículo. No puedo guiar. El dolor de espalda es tremendo. Mis coyunturas no las aguanto. No puedo descansar bien. Mi cuerpo me está pidiendo auxilio”, añadió.

El joven, de 29 años, aceptó el difícil reto de bajar de peso en el programa de Telemundo “Puerto Rico Gana” junto a Alex DJ durante el mes de enero.

En un segmento del programa, donde Mondongo aparentemente estaba listo para enfrentar un contrincante y ganar 5,000 mil dólares, Alex DJ le informó que en lugar de una persona le iba a mostrar un adversario más fuerte, acto seguido procedió a buscar y mostrarle una pesa.

“Esto lo hago porque eres parte de mi equipo y porque eres familia. Este va a ser tu rival, esta pesa que está aquí. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque desde que entraste aquí vi que eras un tipo bueno de corazón y eres parte de mi familia. Y como a todos yo los cuido, y todos lo saben que es así, y esto no lo digo por decirlo. Y decirle en la cara que tienes que meter mano, decirle a alguien que tienes que rebajar por que sí no es tan fácil. Es hasta estúpido decirle a alguien ‘tienes que rebajar porque estás gordo’ porque usted no sabe. Todos peleamos una batalla todos los días”, comenzó diciendo Alex DJ.

Asimismo, Alex le informó a Marrero que quería comenzar el reto en el programa para que el mismo se comprometiera. “Esto lo vamos a hacer aquí Mondongo porque yo quiero que tú te comprometas conmigo. [...] Lo que vamos a hacer yo voy a estar contigo todos los días, porque yo tengo un problema que cuando yo me comprometo con algo y con alguien yo estoy hasta el final”, aseguró.

La producción del programa reunió un equipo de profesionales para asistir al trayecto de pérdida de peso de Mondongo. El equipo está compuesto por el Dr José Sanchez, el psicólogo José Efrain Rodríguez, y el equipo de Root Cuisine.