Alex DJ le llama la atención a Mondongo tras subir de peso

El animador de Puerto Rico Gana, Alex DJ, tomó un momento del programa para brindarle unas palabras de aliento a Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, luego de que este aumentara unas libras en medio del reto impuesto para bajar de peso por el bien de su salud.

Alex DJ le dejó saber a Marrero que “no le van a bajar” y que, a pesar de haber aumentado varias libras, no lo soltará y lo ayudará a continuar el progreso que había demostrado en los últimos meses.

“Sabes que estamos aquí para ti, lo que estamos haciendo es de corazón… Paramos de bajar y subimos unas libras. No importa… sí importa, pero lo que te quiero decir es que estamos contigo y sabemos —y todo Puerto Rico sabe— que es así. El que se crea que esto es fácil, que deje de comer, no está pensando bien. Esto es complicado. Mondongo paró y subió unas libras, y tengo que ser claro con esto”, expresó Alex DJ en el programa del martes.

“No te vamos a soltar, te lo digo de hermano, de corazón. Esto lo digo porque es así. Vamos a apretar, vamos a hacer los ajustes”, añadió.

Por su parte, Diriel Mulero, entrenador personal, indicó que Mondongo le admitió que ha estado “fallando en su alimentación”.

Alex DJ también mencionó que esta semana se llevará a cabo una reunión con profesionales de la salud y el entrenador que está ayudando a Mondongo para que pueda continuar bajando más libras como lo estaba logrando anteriormente.

Del mismo modo, su entrenador aseguró que harán el esfuerzo para que Mondongo pueda acudir dos veces por semana al gimnasio, algo que antes no podía hacer debido a sus problemas de movilidad. Sin embargo, tras rebajar varias libras, ahora puede transportarse en su vehículo.

El pasado mes de enero, el animador de Puerto Rico Gana puso todos los recursos disponibles para ayudar a “Mondongo”, quien ha sido miembro del programa y previamente realizaba el segmento “Mover al grandote”. Sin embargo, Alex DJ indicó que se preocupó por la salud del joven, que se ha convertido en su amigo, y decidió ayudarlo a bajar de peso.

En ese momento, Mondongo pesaba 692 libras. Sin embargo, meses después, para finales de marzo, se reveló que había rebajado alrededor de 100 libras.

Mondongo: “Mi cuerpo me está pidiendo auxilio”

El joven puertorriqueño Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, afirmó que tomó la decisión de rebajar y mejorar su estado de salud, ya que —en los últimos meses— sintió que su cuerpo le estaba “pidiendo auxilio”.

“Se siente (…) Mi cuerpo me está dando una señal de que ya tengo que hacer el cambio. No solo con el peso, sino atender [mi salud] (…) Yo he intentado [bajar de peso] muchas veces, pero esto es algo a otra escala. Un doctor tiene que estar presente”, dijo en entrevista en el programa de televisión Alexandra a las 12.

La producción del programa reunió un equipo de profesionales para asistir en el proceso de pérdida de peso de Mondongo. El equipo está compuesto por el Dr. José Sánchez, el psicólogo José Efraín Rodríguez y el equipo de Root Cuisine.