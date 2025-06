Bad Bunny admite que cuando pequeño temía encontrarse a “La Comay” en el baño

El exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny hizo una jocosa confesión sobre su infancia.

En una entrevista con Variety, Bad Bunny, contó que cuando pequeño revisaba la cortina del baño antes de entrar, para asegurarse que el personaje de chismes “La Comay” no se encontrara en la bañera. Hay niños que le temen al mito del “Cuco”, sin embargo, el artista le tenía miedo a la muñeca manejada por Antulio “Kobbo” Santarrosa.

“Yo voy a decir algo bien random, cuando yo era chiquito…cuando iba al baño, a mí me daba miedo abrir la cortina de la ducha y encontrarme a La Comay. Te lo juro por Dios, yo abría la cortina y ya cuando no estaba, me metía a bañar. Eso me daba miedo”, expresó en la entrevista.

Brindan detalles sobre residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Cada día falta menos para el comienzo de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, un evento que se extenderá desde el mes de julio hasta septiembre.

Aunque se conoce poco sobre lo que el artista puertorriqueño estará realizando en el evento “No me quiero ir de aquí”, en entrevista con el medio Variety, Benito Antonio Martínez Ocasio, brindó algunos detalles de lo que se está preparando.

En la entrevista, el manejador Noah Assad, indicó que al equipo de producción del evento le tomará 10 días para construir los escenarios de gran tamaño que serán instalados en el Coliseo de Puerto Rico. Del mismo modo, indicó que cuando la entrevista se realizó en mayo, las piezas del escenario que será utilizado estaban almacenados el terreno aledaño a una autopista en San Juan, camuflados por una carpa.

“Esta era la forma más segura de hacerlo porque Benito es capaz de subirse al escenario horas antes del espectáculo y decir: ‘Necesito que esto cambie’. Lo hizo durante la gira de Un Verano Sin Ti, cuando dijo que el escenario tenía que ser mucho más pequeño la noche antes del día de apertura", expresó Assad en la entrevista con Variety.

“Le dijimos que era imposible y luego lo logramos en menos de 12 horas, así que tal vez sea culpa nuestra”, añadió.

Además, indicó que el equipo ha reclutado a más de 1,000 trabajadores locales para realizar labores como técnicos de escenarios hasta miembros del equipo como parte de la preparación para los conciertos.

“Estamos haciendo todo lo posible por seguir la esencia del álbum y preservar las tradiciones puertorriqueñas en cada aspecto de nuestro trabajo”, expresó por su parte Bad Bunny.

¿Qué encontrarán los fanáticos que visiten Puerto Rico?

Por otro, lado el artista explicó que cuando los fanáticos que compraron boletos lleguen a la isla, recibirán un mapa con recomendaciones de lugares para visitar y actividades para realizar. Al igual que en el Coliseo de Puerto Rico se estarán vendiendo productos de la gastronomía local como bacalaítos hasta empanadillas.

“Para mí es importante transmitir el orgullo de ser de aquí de una manera auténtica”, dice dijo Bad Bunny.

En la entrevista, el exponente urbano habló sobre la posibilidad de que los conciertos de la residencia sean más cortos, para poder mantener la resistencia del artista por 10 fines de semana consecutivos.