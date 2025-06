Justin Bieber inquieta a sus seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales

Justin Bieber volvió a convertir su cuenta de Instagram en un diario público de sentimientos y temores. Durante el fin de semana, el cantante de 30 años difundió una cadena de selfies en blanco y negro acompañadas de reflexiones que han desatado inquietud entre sus casi 300 millones de seguidores.

“Estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”, escribió este domingo, sin precisar si se refería a amistades, colaboradores o a su matrimonio con la modelo Hailey Bieber. El comentario bastó para que en los foros aparecieran expresiones de alarma: “¿Estás durmiendo bien? Parece que estás publicando a todas horas del día”, respondió un fan citado por Page Six.

PUBLICIDAD

Un torrente de confesiones

Las publicaciones no quedaron ahí. El sábado 7 de junio, Bieber subió varias imágenes con frases sobre el desgaste laboral y la exigencia de rendir sin descanso. “Así me siento después de que la gente me dice que hay más trabajo por hacer después de que ya he dado todo lo que tengo para dar”, apuntó. En otro mensaje arremetió contra la obsesión por el éxito: “Queremos hacer de nuestra vida una cuestión de trabajo con tanta fuerza… Dios siempre te inspirará a querer trabajar más duro”.

El cantante también abordó su batalla con la salud mental y mencionó las drogas al compartir la respuesta de una inteligencia artificial sobre el uso de ketamina para regular las emociones. La IA advertía de su posible uso indebido y los riesgos asociados.

Amor, lealtad y una llamada a cuestionar el deber

Días antes, el 3 de junio, Bieber sorprendió a sus seguidores al criticar el concepto de lealtad como vínculo afectivo. “La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío… Amor sobre lealtad por siempre”, escribió.

Pese a la ola de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial, el intérprete de Sorry publicó recientemente la captura de una videollamada con su esposa con la leyenda: “Ese es un hombre que AMA a su esposa”.

Antecedentes de tensión

No es la primera vez que la actividad del canadiense en redes sociales provoca debate. El pasado 21 de mayo, pretendió celebrar que Hailey fuese portada de Vogue, pero terminó disculpándose: “Perdóname por decir que nunca serías portada de Vogue”. El episodio reavivó rumores sobre conflictos internos.

Por ahora, Hailey Bieber no ha comentado públicamente las últimas reflexiones de su esposo.