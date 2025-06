Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively por difamación

Un tribunal federal en Nueva York desestimó la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por el actor y director Justin Baldoni contra su coprotagonista en It Ends With Us, Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds, su publicista y el diario The New York Times.

La querella, que había sido presentada como contrademanda tras una acusación previa de acoso sexual por parte de Lively, fue rechazada por el juez Lewis J. Liman, quien concluyó que no existían fundamentos legales suficientes para continuar con el proceso.

El fallo representa un importante revés para Baldoni, quien argumentaba haber sido víctima de una campaña para destruir su reputación profesional. Según su demanda, Lively y su entorno habrían actuado de manera coordinada para desacreditarlo públicamente, presentando acusaciones que calificó de falsas y maliciosas, además de asegurar que The New York Times contribuyó a la difamación al cubrir los hechos de forma supuestamente distorsionada.

Sin embargo, el juez concluyó que las declaraciones de Lively estaban protegidas legalmente al haber sido realizadas en el contexto de una denuncia judicial, y que la cobertura del periódico gozaba de inmunidad bajo el principio de “informe justo” sobre procedimientos oficiales. Asimismo, la corte señaló que Baldoni no presentó pruebas suficientes para sostener una acusación de extorsión, una de las bases centrales de su demanda.

La defensa de Lively celebró la decisión como “una victoria total y una reivindicación completa”, afirmando que la demanda de Baldoni fue “un abuso del sistema judicial” y anunciando su intención de buscar compensación por daños y costos legales. Por su parte, el equipo legal del actor aún tiene la posibilidad de modificar su demanda, aunque solo en relación con presuntos incumplimientos contractuales, y deberá presentar cualquier nuevo argumento antes del 23 de junio.

El conflicto legal entre las dos estrellas se remonta a diciembre del año pasado, cuando Lively acusó a Baldoni de acoso sexual durante la producción de la película It Ends With Us, alegando que el director realizaba comentarios e improvisaciones sexuales inapropiadas, y que divulgó sin consentimiento videos íntimos grabados en el set. La actriz también sostuvo que sufrió represalias tras denunciar el comportamiento.

Aunque la película, basada en el best seller de Colleen Hoover, tuvo un desempeño aceptable en taquilla tras su estreno en agosto de 2024, la polémica ensombreció su promoción y dividió al público. El proceso judicial ha mantenido la atención de los medios y de la industria cinematográfica, donde la figura de Baldoni había ganado notoriedad como promotor de mensajes de inclusión y bienestar emocional.

El juez fijó marzo de 2026 como posible fecha para un juicio si las partes no llegan antes a un acuerdo, aunque la mayor parte de las acusaciones de Baldoni ya han sido descartadas. Por ahora, el caso parece inclinarse a favor de Lively, cuya denuncia original sigue en pie y podría avanzar a una nueva etapa en los próximos meses.