Adame denuncia “falsa y fraude” tras ser eliminado de “La Casa de los Famosos: All Stars”

Alfredo Adame, el decimosexto y último eliminado de la quinta temporada de “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), denunció “una falsa y fraude” luego de quedar a un paso de la final del juego de estrategias y convivencia.

En una entrevista con la presentadora Jimena Gállego, el artista mexicano habló sobre su comportamiento durante cuatro meses en la competencia y su relación con Luca Onestini, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo,

“Una brillante estrategia, un brillante comportamiento, una brillante actitud y bueno, parece que aquí se privilegian otras cosas que lo que yo pensaba que era lo más válido para llegar a la final.

Enojo no, simplemente me siento mal haber contribuido a esta falsa y a este fraude. No encuentro ninguna razón por la cual yo no deba estar en la final”, dijo Adame.

Adame se convirtió la noche del lunes, 26 de mayo de 2025, en la último eliminado del reality show.

Por su parte, los votos de los televidentes favorecieron al dominicano Carlos Antonio “Caramelo” Cruz y el italiano Luca Onestini. Estos se unieron al grupo de seis finalistas.

Adame estaba nominado por octava vez en la temporada, Luca fue sentenciado por octava vez y “Caramelo” enfrentó su sexta sentencia.

El mexicano fue el noveno eliminado de LCDLF 4, ganada por la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera Borrero.

Los finalistas del programa convivencia y estrategias son: Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz, Carlos “Caramelo” Cruz, Luca Onestini, Paulo Quevedo, Rosa Caiafa y Dania Méndez.

La colombiana Rosa, el italiano Luca y el dominicano “Caramelo” son parte de la nueva generación del programa que finaliza el lunes, 2 de junio de 2025.

En el juego siguen 6 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro, Carlos Chávez, Diego Soldano, Paty Navidad, Manelyk González Barrera, Niurka Marcos, Alfredo Adame y la renuncia de Lupillo Rivera durante la semana 13.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

El último proceso de nominación de la quinta temporada del reality show“ La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), provocó varios cambios en la tabla de los habitantes más nominados del programa, que dio inicio en agosto de 2021.

Hasta el 2024, el concursante más nominado del juego de convivencia y estrategias era el colombiano-español José Rodríguez, quien fue sentenciado por sus compañeros en 9 ocasiones. Este se colocó en el quinto lugar de la tercera temporada del programa, transmitida en el 2023.

Sin embargo, la colombiana Rosa Caifa, participante de la nueva generación de “LCDLF All Stars”, igualó el mismo número de sentencias de José; nueve.

Mientras, el segundo lugar de la mencionada tabla es ocupado por la empresaria y modelo boricua Maripily Rivera Borrero, ganadora de “LCDLF 4″, el actor mexicano Alfredo Adame (LCDLF All Stars) y el italiano Luca Onestini (LCDLF All Stars). Todos ellos acumularon ocho nominaciones en sus temporadas.

En el tercer lugar se colocan: los mexicanos Rodrigo Romeh (LCDLF 4), Clovis Nienow (LCDLF 4), Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz (LCDLF All Stars) y Paulo Quevedo (LCDLF All Stars) con siete nominaciones cada uno.

Por su parte, Christian de la Campa (primera temporada), Salvador Zerboni (segunda temporada), Madison Anderson (tercera temporada), José “Pepe” Gámez (tercera temporada), Diego Soldano (tercera temporada), Cristina Porta (cuarta temporada), Ariadna Gutiérrez (cuarta temporada) y Carlos Antonio “Caramelo” Cruz, se mantienen empatados en el cuarto lugar con seis sentencias cada uno.

Estos números de sentencias o nominaciones que se mencionaron en esta nota no son igual a los números de salvaciones por los votos de los televidentes o salvaciones entre los habitantes dentro de la competencia.