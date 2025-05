¿Esta es la verdadera razón de la renuncia de Lupillo Rivera en “La Casa de los Famosos: All Stars”?

El artista estadounidense-mexicano Lupillo Rivera abandonó la noche del miércoles, 30 de abril de 2025, la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), alegando “una situación médica crítica".

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, manifestó Rivera entre lágrimas.

Sin embargo, antes que se confirmara su salida en la gala del programa, en las redes sociales varios cibernautas aseguran que la verdadera razón de la salida de Lupillo fue una pelea que tuvo con Paty Navidad y Niurka Marcos.

¿Lupillo Rivera abandonó “La Casa de los Famosos: All Stars” por pelea con Paty y Niurka?

Lupillo fue el tercer lugar de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, transmitida en 2024 y ganada por la boricua Maripily Rivera. El mexicano obtuvo un premio de $50 mil.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

En el juego siguen 10 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro, Carlos Chávez, Diego Soldano y la renuncia de Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera abandona “LCDLF All Stars” a semanas de la final

Una de las habitantes del cuarto Agua, Manelyk González, decidió cerrar una de las habitaciones de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), que se encuentra en su recta final.

Luego de ganar la dinámica en “El elevador de las tentaciones”, Manelyk junto a su grupo de Agua, compuesto por Niurka Marcos, Carlos “Caramelo” Cruz y Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz, optaron por clausurar el cuarto Tierra.

La habitación Tierra era habitada por Alfredo Adame, Paty Navidad y Dania Méndez. Inmediatamente, estos decidieron mudarse al cuarto Agua junto a sus nuevos aliados en el juego.

Por otra parte, el actor mexicano Paulo Quevedo se convirtió en el líder de la semana trece del programa de convivencia y estrategias.