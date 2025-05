Esposa de “El Chapo” Guzmán envía mensaje a Molusco y Gallo The Producer

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, acudió a sus redes sociales para enviarle un mensaje a Jorge Pabón “El Molusco” y a Gallo The Producer después de criticar a la abogada de su esposo, Mariel Colón, en su rol como cantante.

Fue en un reciente podcast que ambos puertorriqueños arremetieron contra la licenciada, quien también es boricua, luego de que publicara un video llamando “lambón” y “mentiroso” e invitando al creador de contenido a “dejar de hablar de ella” y a “pelear con un boxeador de carrera” como Juanma López.

Asimismo, por lanzarle una indirecta y usar imágenes de Gallo en su más reciente sencillo titulado “Farandulera”, nombre con la que la bautizó el influencer en medio de la controversia.

Pabón aseguró en el espacio digital de “Molusco TV” que nunca contrataría los servicios de una letrada que “esté perdiendo el tiempo” contestándole a personas como ellos por llamarla “farandulera”.

“Tu puedes coger una pauta, pero no toda la pauta es buena, como no todos los views son buenos. Mariel Colón La Abogada donde realmente gana plata (dinero) es siendo abogada y esto le afecta enormemente. Yo nunca contrataría una abogada que esté perdiendo el tiempo en fucking Gallo The Producer y en Molusco porque le hayan dicho ´la abogada farandulera’”, afirmó el locutor y productor radial.

En respuesta a ello, Coronel publicó en sus historias de Instagram un corte del comunicador haciendo las expresiones con el siguiente mensaje: “Yo sí la contraría mil veces. Alguien que no solo te ve como cliente, te hace su familia y te defiende de todo porque ya eres parte de su gente, eso no se encuentra siempre. Si la encuentran, valoren.

Ella es talentosa en sus dos carreras. Wow, mujeres como ella se necesitan”.

Colón tampoco se quedó callada y contestó: “Tranquilo, Molusco, que yo tampoco aceptaría como cliente a alguien con una mentalidad tan cerrada, visiones arcaicas y la necesidad de encasillar a los demás. No trabajo con gente de mente chiquita, visión de los años 50 y cero respeto por la libertad de los demás”.

La artista además aclaró que su pasión musical no le resta a su carrera como abogada.

“Estudié, me gradué, ejerzo con excelencia y me destaco representando clientes en casos que tú solo ves en Netflix. Así que gracias por dejar claro que no tienes el criterio para estar entre mis clientes. Y gracias a mis clientes que sí me apoyan”, agregó.

Al momento, ninguno de los dos ha reaccionado al respecto.