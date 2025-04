Exboxeador se defiende tras ser atacado por expresiones contra Idel Vázquez

El exboxeador y personalidad de las redes sociales, Samuel “Sammito” Santana, se defendió de los comentarios en su contra luego de que se divulgaran videos del pasado donde realizó expresiones en contra de Idel Vázquez, manejador de Chente Ydrach, quien falleció la semana pasada tras luchar contra el cáncer.

A través de las historias de Instagram, Santana publicó un escrito donde lamenta las expresiones realizadas hace dos años y asegura que pudo pedirle disculpas a Vázquez por sus declaraciones en podcasts y redes sociales.

“Yo puedo garantizar que el Sammito Santana de hace dos años, que decía y hacía estupideces, que actuaba sin pensar jamás, y nunca es el mismo Sammito Santana de ahora. El de antes, cuando quería ser malo, lo era y no tenía empatía por nadie, no respetaba la vida. Pero hoy me toca vivir las consecuencias de un acto cometido hace dos años, incluso cuando, con quien tuve la situación, ya habíamos arreglado”, dice el escrito del exboxeador.

“Hoy me toca recibir miles de mensajes de personas perfectas que nunca han cometido errores, insultándome, deseando mi muerte, incluso hasta la de mi hijo. Ojalá algún día yo también pueda ser igual de perfecto que todos los que me han escrito. Mientras tanto, mi corazón está tranquilo porque estoy bien seguro de que el Sammito Santana que vivía en odio murió. Dios sigue trabajando en mi vida, fortaleciendo mi fe en Él”, añadió.

Sammito Santana

Sus expresiones surgieron luego de que en redes sociales se compartiera un video donde, en un podcast realizado hace varios años, Santana dice que Vázquez es “el cáncer de Gallimbo”.

Igualmente, Maru Chacón, viuda de Vázquez, repudió las declaraciones de Santana en un podcast realizado esta semana, donde también brindó detalles sobre todo lo vivido durante los últimos años en el proceso del manejador de Ydrach.

“Para los que no saben, cuando le cayeron chinches a Chente por lo de la silla de ruedas, ese día Idel se levantó sin poder caminar. Nosotros, en casa, pudimos vivir eso… Y Chente es un comediante. No nos molestó en ningún momento que haya hecho ese comentario; nos dolió que hayan venido aquí a buscar pelea. Sammito Santana… otro, diciendo que le iba a dar un puño a Idel en la frente para regarle el cáncer, sabiendo que tenía cáncer, diciendo que era el cáncer de Gallimbo”, expresó Chacón en el podcast de Chente Ydrach.

La semana pasada, el comediante Chente Ydrach sorprendió a muchos con la noticia sobre la muerte de Vázquez, quien padecía de cáncer, aunque esto no se había ventilado públicamente.

Vázquez fue pieza clave en el éxito de Ydrach y fundador de Gallimbo Studios, lugar donde se realizan los reconocidos podcasts del comediante.