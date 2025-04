Esposa de Idel Vázquez denuncia “negligencia médica”

Un podcast de Chente Ydrach en su canal de YouTube fue dedicado a la vida y memoria de su productor, Idel Vázquez, quien fue más que un colaborador: llegó a convertirse en familia.

Durante el espacio, amigos de Vázquez dedicaron palabras para quien fue la mente maestra de la creación de Gallimbo Studios, el estudio donde Ydrach realiza sus podcasts. Sin embargo, uno de los testimonios más conmovedores fue el de Maru Chacón, relacionista público y esposa de Vázquez.

En la entrevista, Chacón relató cómo fue el proceso mediante el cual Vázquez luchó contra el cáncer y fue más allá, denunciando negligencia por parte de uno de los médicos que atendió al manejador de Ydrach.

“Cuando él pasa el primer round, estuvo bastante estable, estuvo estable como un año y hubo un poco de negligencia médica porque en marzo del año pasado a él le hacían MRI’s, las imágenes de la cabeza, cada tres meses y en marzo del año pasado decía que había una ligera progresión, que es un poco de crecimiento y me acuerdo haberle dicho al neurooncólogo: ‘Mira, esto está diciendo esta lectura, pero Idel estaba perfecto y el tumor había reducido de tamaño… Había reducido, pero en las imágenes decía que en una parte del cerebrito estaba creciendo un poco’”, comenzó diciendo Chacón.

“Digo que es una negligencia porque si ves eso y tienes un paciente en quimioterapia, ya por un año y medio, haz algo, haz un tratamiento. Yo no soy doctora, yo estoy buscando las mejores opciones, pero tú eres doctor, hay una ligera progresión, ¿por qué tengo que esperar tres meses para una quimio cuando el tumor estaba agresivo? Actúa ahí”, expresó.

Chacón indicó que luego de una cirugía, Vázquez comenzó a experimentar una mejoría. Sin embargo, después su neurooncólogo no lo pudo ver en un tiempo.

“Fuimos al otro día, Dr. Blas no lo aceptó; fuimos al siguiente lunes, Dr. Blas no lo vio; fuimos al siguiente miércoles, Dr. Blas no le dio la gana de atender a Idel. Pasan casi dos meses de Idel sin tratamiento porque estaban esperando unos resultados y sin ver a su neurooncólogo. Pasan dos meses y lo atiende y le dice: ‘Unos soldados ganan batallas, otros las pierden. El panorama se ve mal’. Idel se molesta y se va”, explicó.

Indicó que para ese momento, Idel casi no podía hablar y posteriormente, tras un derrame, quedó parapléjico. Chacón acusó de negligencia al médico y aseguró que por no atenderlo a tiempo no pudo tener más tiempo de vida.

“Este doctor en específico de pronto tenía muchos pacientes y no le dio la importancia a este paciente. Yo no estoy diciendo que Idel es especial, todos son especiales. Estamos hablando de que tú estás, por tu negligencia, dejando que un tumor agresivo vuelva y crezca luego de una operación de once horas exitosa. Pero por tu negligencia se dañó el trabajo, por tu negligencia esta persona se quedó sin hablar, por tu negligencia esta persona se quedó sin caminar, por tu negligencia esta persona falleció más rápido de lo pensado. Tengo mucho coraje, demasiado”, fue parte de lo que dijo durante el podcast.

La semana pasada, Chente Ydrach sorprendió a sus seguidores con la lamentable noticia sobre la muerte de Idel Vázquez, quien fue su manejador desde los inicios de su carrera. Vázquez padecía de cáncer; sin embargo, esto se mantuvo en secreto hasta el día de su muerte.