Daddy Yankee solicita disolución de empresas junto a Mireddys González tras divorcio y alegadas irregularidades

El exponente de música urbana Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la disolución de varias corporaciones que mantiene junto a su exesposa y exgerente de negocios, Mireddys González Castellanos, al alegar profundas diferencias personales y empresariales que hacen inviable su operación conjunta.

La demanda, radicada hoy 23 de abril de 2025, llega tras el proceso de divorcio iniciado en diciembre de 2024 y formalizado mediante sentencia en febrero de este año —aunque aún no final y firme. En el recurso judicial, el artista señala que la ruptura de la relación también generó “serias controversias” en la administración de las compañías fundadas durante su carrera y matrimonio, por lo que solicita la disolución de Los Cangris Inc., Green Wall Luxury LLC, Crabby Cottage LLC y C & C Artistic Management Corp.

Según la demanda, González Castellanos mantiene control total sobre Green Wall, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo información financiera, activos e ingresos —algunos provenientes del alquiler de al menos diez propiedades inmuebles— sin compartir estos datos con Ayala, quien alega falta absoluta de visibilidad o participación.

En el caso de Los Cangris, Inc., corporación clave en el desarrollo artístico de Daddy Yankee, el artista recuperó su control en diciembre de 2024 tras otro litigio y alega haber cedido a esta empresa derechos de propiedad intelectual significativos. Debido a su aportación, sostiene tener una participación mayoritaria en esta corporación y pide su disolución con base en el Artículo 9.05 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. Alternativamente, solicita su disolución por desacuerdo irreconciliable bajo el Artículo 9.03, ya que ambas partes poseen un 50% de interés y no pueden llegar a acuerdos para continuar la empresa común.

Además, el artista planteó que las entidades Kong Hambre LLC y El Cartel Inc., también vinculadas a su carrera, ya han sido disueltas. En el caso de El Cartel, señala que su decisión respondió a “deficiencias severas en la gestión administrativa previa” que hacían inviable su continuidad.

Ayala Rodríguez enfatiza en el recurso que su intención es concluir de manera legal y ordenada todos los asuntos corporativos y liquidar los activos, pero para ello necesita intervención del tribunal debido a la falta de cooperación entre las partes. Solicita además que se mantenga a cada uno como síndico liquidador de las entidades que actualmente presiden.

La demanda se basa en los artículos 9.03 y 19.48 de la Ley General de Corporaciones y destaca que “las desavenencias y diferencias irreconciliables […] imposibilitan en la práctica el desarrollo normal y responsable de las operaciones y viabilidad de estas empresas”.

La demanda fue radicada por el abogado, Carlos Díaz Olivo.

Esta movida se da luego que en respuesta a acciones legales previas de Ayala Rodríguez, González Castellanos reforzara su equipo legal con la incorporación de la reconocida abogada Mayra López Mulero y un grupo de profesionales especializados.

López Mulero expresó su preocupación por la manera en que se ha manejado el caso públicamente, pues en su opinión, el asunto se sacó de proporción y se distorcionó con el propósito de comprometer la reputación de González Castellanos.

Por su parte, en marzo de 2025, la representación legal de Daddy Yankee acusó a González Castellanos de utilizar el proceso judicial como un “espectáculo público”.