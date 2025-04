Mayra López Mulero y un ejército de abogados defenderá a Mireddys González

Un nuevo capítulo en la batalla legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos se dio en el tribunal luego de que esta última hiciera un cambio en su representación legal y ahora incluye un ejército de abogados liderados por la licenciada Mayra López Mulero.

Así se evidencia en una serie de mociones presentadas en el Tribunal de Carolina, que atiende la demanda del exponente urbano contra su exesposa por $250 millones.

Según las mociones, al pleito ahora Mayra López Mulero será la representante legal de Mireddys y Ayeicha González Castellanos, al igual que los licenciados Rafael M. Santiago, la licenciada Liza Ortiz Camacho, el bufete Marichal Hernández, el exjuez José L. Negrón Fernández, el licenciado Rafael M. Santiago y la licenciada Pilar B. Pérez.

Igualmente, el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, junto a otros peritos estará colaborando en el pleito, como parte del análisis legal y financiero del caso.

López Mulero, explicó en entrevista con el programa Día a Día (Telemundo) que González Castellanos determinó hacer un cambio de representación legal y se le encomendó a preparar un equipo de profesionales para llevar a cabo la defensa en el caso.

“Yo no me uno a nadie, la cliente tomó una determinación de cambiar de representación legal para la que he recibido una encomienda de configurar un equipo de trabajo que cuente con los mejores recursos intelectuales para atender las áreas especializadas que plantea este pleito, evidentemente hay asuntos que tienen que ver con familia, con asuntos corporativos, otros que tienen que ver con unas investigaciones que estoy llevando a cabo con la intención de reconstruir todo el tracto de lo que ocurrió en términos del manejo de los negocios, entre estas dos partes”, expresó López Mulero en la entrevista.

Del mismo modo, López Mulero señaló que el caso y las alegaciones realizadas por Daddy Yankee se han “distorsionado” al mismo tiempo que acusó a la parte demandante de realizar “calumnias”.

“Pero lo más importante es que en mi opinión a base de la información que he agrupado en tan breve tiempo estoy bajo la impresión de que este asunto se ha sacado de proporción y se está distorsionando con el deliberado propósito de comprometer la reputación y el buen nombre de Mireddys y yo no pienso patrocinar ni promover eso, aquí se va a hacer un trabajo de excelencia justo con consideración a ambas partes, se va a manejar con el mayor estándar de excelencia dentro de los foros correspondientes y con sensibilidad porque no podemos perder de vista que esta pareja fueron un matrimonio de treinta años y tienen hijos, el país se merece respeto, independientemente de la notoriedad de la otra parte aquí hay que garantizarle un proceso justo y objetivo regido por la razón y la justicia y no por el inuendo, las intrigas ni la calumnia, basta ya. Yo vengo y voy a poner orden en la casa y vengo backea por un equipo extraordinario que van a suplir ese conocimiento para que brille la justicia”, expresó López Mulero.

“Por la naturaleza de las controversias que plantea el pleito, contamos con las mejores mentes en el manejo de asuntos financieros y corporativos que va a ser de mayor utilidad dentro de las estrategias que vamos a estar elaborando en atención de proteger los intereses de Mireddys y detener este ataque contra la reputación de esa muchacha que a todas luces por lo que ya yo he hecho acopio, es totalmente infundado, es una patraña y una injusticia. Basta ya, esto hay que ponerlo en contexto, vamos a deponer las armas y elevar este pleito a un tratamiento de altura intelectual y profesional para que no haya mayores problemas”, añadió.

A principios de marzo, el artista presentó una demanda contra su exesposa y excuñada, mediante la cual solicita $250 millones por una serie de irregularidades que alega estas cometieron mientras tuvieron el control total de las empresas El Cartel Récords y Los Cangris.