Empresario que acusa a Aleska Génesis de robo rompió el silencio y ella denunció que recibe amenazas

El empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el ‘zar de los casinos’, se pronunció por primera vez de forma pública sobre la acusación que mantiene en contra de la modelo Aleska Génesis, ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

People en Español reseñó que en entrevista con Jordi Martín para el programa ‘El gordo y la flaca’ de Univision, el mexicano, quien sostuvo una relación amorosa con la hermana de Aleska, Michell Roxana, reiteró que entre las dos le robaron varios relojes de lujo, lo que hace medio millón de dólares, pero que en total fue un millón de dólares.

PUBLICIDAD

“ Las tres hermanas entraron a mi casa. Michell vivía conmigo. Yo colecciono relojes y agarraron los más caros y se los llevaron… Son ladronas totales ”, dijo el empresario.

Asomó el motivo de ensañamiento en contra de Aleska Génesis, aseverando que no perdonará a su hermana (Michell Roxana) por haber hecho que lo detuvieran y lo esposaran delante de su hijo.

“ Estoy muy enojado porque Michell después de dos años me acusó de que la quise matar… Me denunció a la policía. Llegué al aereopuerto, me detuvieron y me metieron a la cárcel dos días. Nunca presentó pruebas, nunca existió juicios. Era una mentira de ella, pero Estados Unidos le hace mucho caso a eso. Nunca se lo voy a perdonar porque lo hizo en frente de mi hijo, esposado en el aereopuerto ”, contó.

Confirmó que la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ no puede salir de México, ya que las autoridades le tiene retenido el pasaporte, y si lo hace, podría ir a la cárcel.

Aleska Génesis denunció amenazas

El pasado miércoles Aleska Génesis se disponía a dar una rueda de prensa, pero a la final, solo estuvieron sus representantes. Ella únicamente estuvo a través de una videollamada. Ante los medios denunciaron que no asistió presencialmente, porque minutos antes, recibió una amenaza.

PUBLICIDAD

La modelo venezolana optó por resguardarse y no asistir a la rueda de prensa. Expresó que cuando salió de ‘La Casa de los Famosos’ también le enviaron un mensaje que decía sobre “lo bonito que es Santa Marta”, la cárcel a donde la enviaron.