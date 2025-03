San Juan en su voz, Puerto Rico en su corazón: Luis Fonsi celebra su carrera en casa

Volver a casa es una de las sensaciones más gratificantes en la vida, pues conecta al individuo con su origen, su raíz y sus memorias. Tal vez por ello, la super estrella puertorriqueña Luis Fonsi dejó para el final de su gira de celebración por sus 25 años de carrera musical a su casa, Puerto Rico. La espera, definitivamente valió la pena.

Un conteo regresivo desde el 25 en una pantalla gigante con imágenes de todos los países a donde llevó esta gira de celebración culminó con el telón cayendo en el número uno para mostrar Puerto Rico ante un Coliseo José Miguel Agrelot completamente lleno y entusiasta por el encuentro. De inmediato, Luis Fonsi apareció descendiendo desde el techo del escenario en una tarima flotante desde donde cantó “Corazón en la maleta”. Abajo, un cuerpo de baile junto a una energética banda completaba el momento, mientras un juego de fuegos y luces enmarcaban la imagen captada por miles de fanáticos boricuas en sus teléfonos celulares.

Para mantener el nivel de energía, Fonsi cantó seguido “Pasa la página”.

“Buenas noches, Puerto Rico. ¡Que feliz! Tan brutal estar aquí con ustedes. Siento que tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Lo importante es que llegamos aquí donde todo comenzó a celebrar algo que he disfrutado al máximo, gracias a ustedes. La gira empezó en febrero pasado, llevo más de un año mirando el calendario, esperando esta fecha de estar con ustedes”, dijo Fonsi a una audiencia que no dejaba de aplaudirle. El artista enfatizó que la noche sería una de celebración, pero más que todo para celebrar a los fanáticos que lo llevaron al sitial global que hoy ocupa.

“Sin ustedes no hay nada”, exclamó para prometer una jornada llena de sorpresas.

Fue un concierto extenso, con 22 interpretaciones, incluyendo un medly de las baladas que cimentaron su carrera musical. En el primer tramo del recital, incluyó “Vacío”, “Se supone” e “Imagíname sin ti” para la que invitó al escenario a su director musical y guitarrista por 19 años, Ito Serrano. Le siguió “Nada es para Siempre”, “Roma” y “Andalucía”. Estas últimas son parte de la producción que precisamente celebra sus 25 años de carrera con canciones inspiradas en distintos lugares del mundo donde el boricua se ha presentado.

Y precisamente en ese viaje musical, llegó el momento de cantar por primera vez en vivo “San Juan”. Fonsi destacó que quiso guardar esta experiencia para vivirla en casa. Y con ella, llegó el primer invitado de la noche, Jay Wheeler, quien subió al escenario para cantar con Fonsi “San Juan”. La canción fue perfecta para que ambos intérpretes mostraran sus respectivos talentos vocales, al tiempo que tejían uno de los momentos más emotivos del concierto. “Gracias por inspirarme. Si yo canto música romántica es por ti”, le reveló sobre el escenario Wheeler a Fonsi.

En ese ejercicio de tejido, Fonsi continuó la noche intercalando canciones románticas con canciones rítmicas. Por ejemplo, siguió con “Calipso”, “Imposible” y “Dale la Vuelta” para llegar al medly de baladas famosas en los albores de su carrera. Le siguió “Santa Marta”, en la que como cuando cantó “Roma” se apoyó con grabaciones de los artistas que forman parte de los duetos originales y con el público que cantó cada estrofa.

La tercera invitada al escenario fue precedida por una emotiva presentación de Fonsi. “Cambió mi vida para siempre, ella confío en mi”, dijo un Fonsi conmovido al recordar la presentación original de la canción que interpretaría y asegurar que aquella noche hace poco más de dos décadas cambió su vida. Fue así como el artista le dio la bienvenida a Olga Tañón para cantar “Escondidos”, un número en el que ambos artistas mostraron fuerza en su interpretación durante la cual flotaron sobre el escenario, mientras en la pantalla posterior se proyectaba la interpretación original de más de 20 años.

El momentum siguió en alto cuando el artista siguió el recital con “No me doy por vencido”, acompañado por una colorida guitarra en la que destacaba la bandera de Puerto Rico. Le siguió al son de bachata “Bésame” para pasar a “Aquí estoy yo” y otro medly de famosas canciones en dos décadas y media de trayectoria.

El cuarto invitado en tarima fue el cantautor dominicano, Juan Luis Guerra, quien se unió a Fonsi para cantar la emotiva “Llegaste tu”. Los maestros no necesitaron producción extra, pues solo sentados lograron hacer vibrar al Choliseo con la unión de sus voces.

Ya en el tramo final del concierto, Fonsi siguió acompañado de una entusiasta fanaticada para cantar “Échame la culpa” y concluir con una canción transformada en himno identitario y bandera de la puertorriqueñidad plantada por todo el planeta “Despacito”.

