Luis Fonsi celebra 25 años de carrera con “El Viaje”

Luis Fonsi es el nombre que para todos, en algún momento, ha formado parte de playlist de vida de muchos con canciones como “Nada Es Para Siempre” y “Yo No Me Doy Por Vencido”. Ahora en 2024 y con el propósito de hacerle homenaje a esas ciudades y caminos que han formado parte de su carrera artística hasta ahora, el puertorriqueño llega con El Viaje, un álbum de 12 canciones donde le hace honor a esa identidad sonora que lo caracteriza.

En entrevista con Metro, el cantante contó historias detrás de algunas colaboraciones y parte de lo que ha sido su andar musical.

El Viaje es un homenaje a esos lugares donde ha hecho su carrera, ¿Cómo siente que ha sido este viaje en su carrera musical desde 1998 hasta ahora con sus altas y bajas?

—Ha sido un viaje literalmente, por eso el álbum se llama así, porque literalmente cuando me di cuenta que estaba llegando al aniversario de los 25 años, cosa que honestamente me tomó por sorpresa, porque no es algo que uno va contando. No recuerdo quién fue, pero te lo juro que alguien en algún momento me dijo ‘oye, ya estás a un año de llegar a los 25 que marca como un momento importante. Naturalmente uno empieza a reflexionar y a mirar hacia atrás y a recordar especialmente esos primeros años tocando puertas, picando piedras, y explicándole a todo el mundo quién es uno y cómo es nuestra música. Esas primeras entrevistas, primeras visitas a países importantes y por eso es que se titula este disco El Viaje.

Además, por eso es que quise que cada canción fuese una ciudad, porque es como mi manera de dar gracias, de celebrar este ciclo, de disfrutar como bien dices esas altas y bajas, de esas curvas que nos dan el viaje, porque yo no conozco a nadie que haya tenido un viaje perfecto. En algún momento, uno atraviesa un poquito de turbulencia, en mi caso por suerte ha sido muy poca. Creo que miro hacia atrás y lo recuerdo todo con una sonrisa, con mucho amor, con mucho aprendizaje y con muchas ganas de querer crecer, de arriesgarme a probar cosas nuevas y con el público que al final del camino, es lo más que me llevo.

¿Cómo fue trabajar con Carlos Vives en ‘Santa Marta’ ? Ya que juntos iniciaron sus carreras en los 90´.

—Con él ya de por sí la energía cambia, uno se siente bien porque es imposible mirar el patrón y no sonreír, porque él es magia, él es energía positiva, es música en esa sabiduría, él es amor. Conozco a Carlos desde hace muchos años, desde el comienzo de mi carrera ya obviamente era un ícono y he tenido la oportunidad de hacer eventos y proyectos muy bonitos con él, pero nunca habíamos grabado una canción juntos. Coincidimos en la televisión en Estados Unidos juntos, y ahí conocí al ser humano detrás de esos hits, al niño detrás de ese gran maestro porque es como un niño (risas). Cuando nace esta canción Santa Marta que fue la última canción que escribí para este disco estábamos literalmente una semana de tener que entregar las mezclas, los masters y nace la canción. El arreglo se va por un lado como tropical, pop y un poquito de acordeón y yo dije como que me sonaba a Colombia, y había un nombre muy claro, había una luz con un nombre, así como el símbolo de Batman, decía Carlos Vives (risas) y me atreví a llamarlo. Digo me atreví porque yo me pongo muy tímido a la hora de proponer colaboraciones porque uno nunca sabe. Hay mucha química entre Carlos y yo, hay mucho respeto mutuo, pero no necesariamente significa que le va a encantar o que le va a gustar la canción, porque además para esa canción teníamos literalmente cinco días y ya era, era muy loco de mi parte, casi una falta de respeto hacerle esta propuesta, pero me arriesgué y papá Dios estaba conmigo ese día y Charlie dijo que sí y le puso su magia como solo él sabe hacerlo y ahí está Santa Marta, para mí, una de las canciones más importantes de este disco.

En este álbum hay una mezcla de todo ese recorrido musical que conocemos de la balada con canciones como Santiago y otras mezclando lo urbano. ¿Cómo ha seguido encontrando esa identidad artística?

—Yo soy súper inquieto, me gusta mezclar, fusionar, no me gusta quedarme en un solo lugar. Me gusta hacer canciones, me encanta la balada porque es el género que me dio la oportunidad de crecer en esta industria, soy hyper, romántico, cursi. Romántico no me molesta, soy orgulloso de decirlo. En este disco hay grandes canciones románticas como Santiago, que me la acabas de mencionar, que es una canción muy de cantautor de guitarrear y de cantarla con el corazón en la mano. Baladas clásicas como Roma que también es una de mis canciones favoritas de este disco que grabé con otra de mis pers favoritas que es Laura Pausini y que para mí una de las mejores voces que existen en este planeta; y es un homenaje a las grandes baladas de los 90′ con ese sonido de batería grande, con esas modulaciones y a la misma vez, está el otro lado del disco que es el otro lado de Fonsi, la parte más Parisera, más relajada y no tan seria. Canciones como Santa Marta, como Marbella, La Romana que es una bachatita para bailar, como México que es más fiestera, Pasa la Página (Panamá) que es más funkera, y ese lado que me da más libertad como para fusionar porque la balada es la balada, y es lo que te da el disco, que te da espacio para rellenar todas estas columnas todos estos vacíos, todos estos espacios, por eso El Viaje, por eso quería crear un concepto para darle importancia al disco, porque a mí me cuesta definirme con una sola canción, ¿me entiendes? Yo no soy un artista que te digo ‘esta es mi canción, este es mi sonido’. El hit más grande de mi carrera es Despacito, pero ese no es mi sonido, porque también mi sonido es “No me Doy Por Vencido”. Así que El Viaje es una celebración de todo eso.