Muere el periodista deportivo Feliciano “Tato” Hernández

El periodista deportivo y personalidad radial Feliciano “Tato” Hernández falleció a sus 60 años tras una fuerte batalla contra el cáncer.

La información fue confirmada por el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” con quien Hernández tenía una gran amistad y trabajaron juntos en El Circo de La Mega.

“Con dolor en mi corazón 😔 Descansa en paz mi panita Tato Hernández @somosonosomo , periodista deportivo con quien trabajé hace algunos años. Tato batalló contra el cáncer de próstata desde el año pasado y su salud se complicó recientemente, según me contó hace unos días en uno de tantos mensajes que compartíamos constantemente. Me llevo todos los buenos recuerdos, los vacilones, conversaciones y esta entrevista que te realicé en abril para @metropr 🙏🏼 Ya no sufres brother. Luchaste, fuiste un bravo. Dios te tenga en su gloria”, escribió el Nalgorazzi’.

Igualmente, en una entrevista para Fernan Vélez en su columna “Primero con El Nalgo” en Metro Puerto Rico, Hernández, contó cómo que se enteró que tenía cáncer.

“Comencé con dolor bien fuerte en la parte baja de la espalda. No se me iba y me dificultaba caminar. Me hice un MRI. Tenía los discos herniados pero me pidieron que me chequeara la próstata ya que la inflamación se reflejaba más abajo. Me hice unos laboratorios de sangre y tenía la próstata en 20. Luego me piden hacerme una colonoscopía y arrojó 40. Posteriormente me hicieron una biopsia de la próstata y arrojó 90 y positivo a cáncer. Me llamaron para que fuera ya que no eran buenas noticias. Para ese entonces ya no podía apenas caminar.

“Tato, tienes cáncer tipo 3 en la próstata y metástasis en la pelvis”. Cuando me dijo “metástasis” se me fue el mundo encima ya que me estaba afectando los huesos. Empecé a llorar (llora en medio de la entrevista). Una de las cosas que nunca pensé, porque se me fue mi mamá, quien era mi soporte y lo superé. Pero cuando el doctor me dijo eso se me cayó el mundo”, contó Hernández.

Tato Hernández trabajó en varias emisoras de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS), específicamente en Z93 y además por un tiempo tuvo un segmento de deportes en El Circo de La Mega.

Además, trabajó con varias figuras de la Grandes Ligas (MLB, en inglés) como Juan “Igor” González e Iván Rodríguez, como asistente personal y manejador.