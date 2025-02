‘Cóyotl’ pone a Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán entre héroes y bestias: estreno

Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán están listos para el estreno de la serie Cóyotl, héroe y bestia. La historia nos presenta la vida de un justiciero que, al mismo tiempo, es un nahual.

Cóyotl, héroe y bestia es una nueva serie basada en la sociedad mexicana actual, especialmente en los lugares afectados por el narcotráfico. En ella, veremos a un protagonista que se debate entre su lado humano y su parte de bestia.

Publimetro tuvo la oportunidad de conversar con los protagonistas, Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán.

Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán hablan del estreno de la serie Cóyotl

Cóyotl: héroe y bestia se desarrolla en el norte de México, en una región corrupta y disputada por dos bandas rivales del crimen organizado. La violencia paraliza a la comunidad, pero un joven llamado Lupe aceptará el destino que le marcan sus orígenes y se convertirá en un hombre-bestia: el Cóyotl. Su camino no será fácil, arriesgará su alma y luchará junto a su pueblo para convertirse en el guardián que el norte necesita.

Alejandro Speitzer interpreta a Lupe, un héroe que se transforma en bestia para luchar por la justicia.

“Es un personaje complejo, sin duda. Fue un reto interpretarlo, porque en realidad son dos: Lupe y Cóyotl. Como intérprete, siempre se pone algo de uno mismo en los personajes, y si hay algo que aborrezco es la injusticia. Lupe vive en constante pérdida: pierde a su figura paterna, a su gente y su libertad. Es un tema con el que conecto y creo que todos los mexicanos conectamos”, compartió Speitzer.

Por su parte, Paulina Gaitán aporta equilibrio a la historia con su personaje.

“Jenni es una mujer que vive en un entorno de violencia y opresión. Está rodeada de personas que intentan manipularla y usarla, pero ella es fuerte, siempre enfrenta la adversidad con valentía. Estoy muy contenta con el resultado de lo que logramos como equipo y como familia”, dijo la actriz mexicana.

Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán hablan del estreno de la serie Cóyotl (Foto: Cortesía Max)

Más que una historia de crimen organizado

Aunque la trama se sitúa en un contexto de crimen organizado, la historia toma un rumbo diferente.

“Sí, nos adentramos en el mundo del narcotráfico, los sicarios y la pobreza, pero la serie tiene elementos de fantasía, misterio y acción. Hay una leyenda al inicio de cada capítulo que dice que las escenas de violencia están inspiradas en la realidad, pero lamentablemente nuestro héroe no. Es una historia ficticia, pero con una conexión muy fuerte con lo que vivimos en México”, explicó Alejandro Speitzer.

Para él, Cóyotl es una historia de supervivencia y del espíritu del mexicano.

“Por muy cursi que suene, esta historia refleja lo que somos como mexicanos. No nos acostumbramos a la violencia ni lo haremos, pero nos hemos levantado muchas veces y sabemos que juntos somos más fuertes”.

Paulina Gaitán, por su parte, expresó su entusiasmo: “Estoy emocionada de que el público vea esta serie llena de momentos que los van a impactar. Jenni es un personaje que atraviesa situaciones difíciles y muchas veces está sola. La familia y los amigos pueden darle la espalda, pero ella sigue adelante. Es un personaje que representa la lucha de muchas mujeres en contextos hostiles”.

La serie Cóyotl: héroe y bestia no glorifica a los criminales, sino que resalta la valentía del pueblo.

“Aquí los verdaderos héroes son las personas comunes. También destacamos el misticismo y las tradiciones mexicanas, que nos conectan con muchas culturas del mundo. Esta serie es profundamente mexicana, llena de nuestra esencia y cultura”, agregó Speitzer.

Transformación de Alejandro Speitzer en Cóyotl

El proceso de caracterización de Speitzer para interpretar al héroe fue desafiante: “Fueron cuatro horas de maquillaje, dos horas para retirarlo y entre seis y ocho horas usando el traje. Fue un proceso complejo, pero tener a mis compañeros de equipo lo hizo más llevadero. Paulina me hacía reír mientras yo moría de calor o frío”, compartió el actor.

Además, Speitzer habló sobre lo que significó encarnar al personaje: “Fue un reto interesante llevar mi imaginación al límite. Por ejemplo, actuar con una almohada verde como si fuera un coyote requería perder el miedo al ridículo. Pero disfruté mucho el proceso y estoy seguro de que el público verá una serie diferente”.

Anécdotas del rodaje

La serie fue filmada durante seis meses en plena pandemia. Paulina Gaitán animó a Speitzer a compartir algunas anécdotas.

“Hubo momentos difíciles, como cuando usaba el traje y no podía ni ir al baño. También me rozaba el pecho y me ponían pezoneras en forma de flores. La caracterización era un reto, pero nos reíamos mucho en el set”.

Finalmente, los actores compartieron por qué la audiencia debería ver Cóyotl.

“Es una serie diferente, tiene acción, amor y muchas emociones. Es una historia completa que van a disfrutar tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”, afirmó Paulina Gaitán.

Mientras que Alejandro Speitzer añadió, “Es una serie de personajes valientes que reflejan lo que somos como mexicanos”.

¿Cuándo y dónde se estrena Cóyotl: héroe y bestia?

27 de febrero por la plataforma de Max.