Bajo Las Estrellas de San Juan celebra aniversario con una velada inolvidable

En el marco del mes del amor, el evento benéfico “Bajo Las Estrellas de San Juan” celebra su 20 aniversario con una noche mágica de gastronomía, música y filantropía.

La cita será el viernes, 21 de febrero de 2025, desde las 7:00 p.m. en la Terraza del Centro de Convenciones de Puerto Rico, un espacio que ofrece a sus invitados una vista espectacular en un ambiente cómodo y seguro.

PUBLICIDAD

Esta velada única contará con la presentación especial de la agrupación Best of the 80’s Band, quienes llevarán a los asistentes a un recorrido musical por la década de los 80. La animación estará a cargo de la reconocida artista Melina León y DJ Joaquín Opio, garantizando una noche de ritmo y diversión.

Suministrada DJ Joaquín Opio

Como parte de la experiencia culinaria, los asistentes podrán disfrutar de estaciones gastronómicas auspiciadas por Asia de Lima, GOYA DE PR, Cultura Culinaria por Chef Joaquín González, Delightful Cravings by Moras, Frida’s, Fondita de Jesús, Bien Dulce by Lee y Dulce Salado by Chef Yey. Además, diversas casas de bebidas y vinos participarán en la velada, incluyendo Open Bar Barra Móvil, Coca Cola, Ballester & Hnos, Vinos de Mallorca y Boquerón Brewing Co.

Todos los fondos recaudados serán destinados a United Way Puerto Rico y sus más de 100 organizaciones afiliadas, apoyando así a quienes más lo necesitan.

El código de vestimenta para el evento es casual elegante y se recomienda la compra anticipada de boletos, ya que la cantidad es limitada. La aportación para asistir es de $150 por persona y $250 por pareja.

Para adquirir boletos y ser parte de esta noche especial, los interesados pueden comunicarse al 787-728-8500 Ext. 251 o enviar un correo electrónico a t.perez@unitedwaypr.org.

Bajo Las Estrellas de San Juan promete ser una velada inolvidable, donde la música, la gastronomía y la solidaridad se unen para celebrar dos décadas de impacto positivo en la comunidad.