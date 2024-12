Pierluisi se casa en una ceremonia íntima en La Fortaleza

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y la abogada, Fabiola Ansótegui Blanc, contrajeron matrimonio este sábado en una ceremonia íntima y privada en La Fortaleza.

Este emotivo evento, que estuvo rodeado de amigos y familiares, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja.

PUBLICIDAD

”Ayer, a eso de las cinco de la tarde, junto a nuestras familias y amigos íntimos, celebramos nuestro matrimonio. Ahora comienza la etapa más feliz de nuestras vidas”, expresaron los esposos en declaraciones escritas.

Fue hace dos semanas que la hermana del primer ejecutivo, Caridad Pierluisi, reveló en el programa Primer Round de la emisora radial Magic que se casarían.

“Es algo bien pequeñito, bien familiar, estamos bien contentos también por ellos dos, así que se merecen toda la felicidad del mundo”, expresó la también directora ejecutiva de la Oficina Propia del Gobernador.

El 7 de noviembre de este año el propio gobernador había adelantado que la ceremonia sería en La Fortaleza a finales de diciembre.

“Pero va a ser realmente una boda íntima de familia inmediata y amistades íntimas, o sea que no va a ser un gran evento. Va a ser muy privado, muy íntimo. Es realmente algo personal mío y de Fabiola. No, no voy a atender eso como un evento público”, expresó Pierluisi Urrutia.

PUBLICIDAD

El 14 de diciembre del 2023, el gobernador hizo público su compromiso con Ansótegui Blanc, quien ha sido su pareja desde marzo del 2020. Sin embargo, durante el cuatrienio, mantuvieron bajo perfil.

Actualmente, se lleva a cabo el proceso de transición de la administración de Pierluisi Urrutia a la de Jenniffer González Colón. El primer ejecutivo, quien fue derrotado por su compañera de papeleta de las elecciones del 2020, saldrá de Fortaleza el próximo 2 de enero.

Sin embargo, aprovechará sus últimos días en la casa del primer ejecutivo para realizar su boda con un pequeño grupo de invitados.

Otros gobernantes, como la exgobernadora Sila María Calderón, quien gobernó el país del 2000 al 2004 también realizó su boda en Fortaleza.