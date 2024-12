Mayra Santos-Febres se retrata junto a las mujeres puertorriqueñas en la vida de Julia de Burgos

“Julia resume en su vida todas las etapas, no solo de las mujeres, sino de todo Puerto Rico, el Caribe y sus diásporas”, con estas palabras la escritora puertorriqueña, Mayra Santos-Febres presenta su nueva novela “La otra Julia”, que se inspira en la vida de la insigne literata boricua, Julia de Burgos.

Santos-Febres llegó hasta Metro para dialogar Punto por Punto sobre este nuevo proyecto literario que completó con el apoyo de la prestigiosa beca John S. Guggenheim. La autora compartió que se trata de una obra en la que se retrató a sí misma, pues el relato se ancla con una escritora que ha recibido la comisión de escribir la biografía de Julia de Burgos.

La escritora Mayra Santos Febres

Santos-Febre dijo que decidió que si iba a escribir sobre la humanidad contradictoria de Julia de Burgos, debía hacer lo propio con ella misma. La pieza está hilvanada de forma que refleja la vida de las mujeres puertorriqueñas en la actualidad con Julia de Burgos como referente.

“Estos procesos de vida necesitan una discusión más profunda sobre quién fue Julia y lo que representa para nuestro pueblo. Trabajar en su biografía durante su centenario me permitió descubrir que su historia iba más allá de lo conocido, revelando facetas que aún no se habían explorado. Del mismo modo, me di cuenta de que, a pesar de ser una figura tan importante en nuestra cultura, reconocida de múltiples maneras, nunca se había escrito una novela sobre ella,” explicó Santos-Febres.



La presentación de la novela será el próximo miércoles, 11 de diciembre a las 6:30 p.m. en The Bookmark, ubicado en Liberty Square, San Patricio Plaza.

Julia de Burgos, reconocida no solo en Puerto Rico sino también internacionalmente, fue una poeta visionaria cuya obra y vida han inspirado múltiples biografías, ensayos y homenajes. Entre estas destaca la biografía escrita por la propia Santos-Febres durante el centenario de Julia en 2014. Sin embargo, La otra Julia es el primer libro que se adentra en su vida desde una perspectiva novelística, explorando no solo su legado como escritora, sino también las complejidades humanas detrás de esta figura icónica.

Santos-Febres ha sido ganadora de las becas internacionales John S. Guggenheim, Ford, Mellon y Rockefeller Foundation, y de premios como el Juan Rulfo, de Radio Francia Internacional; el Letras de Oro, de España; el Premio de Novela del Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Premio Primavera de Novela.

Es creadora del Programa de Escritura Creativa de la Universidad de Puerto Rico, así como fundadora y directora del Festival de la Palabra (2009-2018) y del Programa #Quenoseacabenlaspalabras. En 2016 fundó el Colectivo de Mujeres Escritoras Las Ancestras, que ofrece talleres de escritura creativa en cárceles de mujeres, albergues de niñas y adolescentes, y apoya proyectos de memoria y escritura. En el 2023 se convirtió en Investigadora Principal del Centro de Investigación de Estudios en Afrodescendencia y Racialización y Archivo Virtual Afro.

Ha impartido clases en Harvard, Universidad Complutense, Universidad de Houston Rutgers, Baltimore, Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, coreano y rumano.