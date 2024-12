Draga de ascendencia boricua competirá en la temporada 17 de “RuPaul’s Drag Race”

La decimaséptima temporada del popular programa RuPaul’s Drag Race (MTV) contará con 14 participantes, de las cuales dos son de ascendencia latina.

La primera de ellas es Jewels Sparkles, quien tiene ascendencia puertorriqueña y cubana. Esta se describe como una reina “tonta y torpe” pero con la intención de participar en la competencia con estrategia. Sus influencias van desde Ariana Grande hasta Priscilla Presley.

Sparkles, quien reside en Tampa, Florida, es conocida por ser la “nieta drag” de Trinity The Tuck, ganadora de la cuarta temporada All Stars de RPDR.

Por su parte, Lucky Starzzz, residente en Miami, Florida, es de raíces cubanas.

Las otras 12 concursantes de la temporada son: Acacia Forgot, Arrietty, Crystal Envy, Hormona Lisa, Joella, Kori King, Lana Ja’Rae, Lexi Love, Lydia B Kollins, Onya Nurve, Sam Star y Suzie Toot.

La temporada 17 de RPDR estrena el viernes, 3 de enero de 2025 a través de MTV.

En la temporada 16, participó la drag queen boricua Megami, quien quedó en décimo lugar y fue la subcampeona de la competencia denominada Queen of She Done Already Done Had Herses. Esta se identifica como “nuyorican” o puertorriqueña en Nueva York y reside en la ciudad de Brooklyn.

La mencionada competencia fue ganada por Nymphia Wind, de Taiwán, quien se convirtió en la primera reina asiática en ganar una temporada de la franquicia estadounidense.

Algunas dragas boricuas que compitieron en RuPaul’s Drag Race son: Jessica Wild, Yara Sofía, Alexis Mateo, April Carrión, Kandy Ho, Cynthia Lee Fontaine, Vanessa Vanjie Mateo, Monica Beverly Hillz y Naysha López, entre otras.

Lucky Starzzz

Ellas son las 14 concursantes de RPDR 17