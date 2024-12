Modelo boricua buscará primer título de Mister International para la isla

José López, Mister International Puerto Rico 2024, partió el martes, 3 de diciembre de 2024, hacia Tailandia para representar a la isla en el concurso Mister International 2024, que se llevará a cabo desde el 5 al 14 de diciembre de 2024.

El joven, quien cuenta con 34 años, asegura que no importa la edad que tengas no es obstáculo para perseguir tus sueños. “Orgulloso de tener 34 años, orgulloso de no tener miedo al cambio, orgulloso de evolucionar, orgulloso de tener coraje y determinación. Simplemente me agradezco por estar aquí y demostrar que nunca es tarde para volver a intentarlo”, sostuvo López en declaraciones escritas.

Durante su niñez, José sufrió mucha discriminación por ser obeso y tartamudo. Es por esto que quiere seguir sirviendo de portavoz de aquellos que no se atreven a hablar , para mostrarles que se empoderen y busquen ayuda como las que les ofrezco y juntos seguir adelante.

López inició en el modelaje profesional en el año 2013, siendo uno de los modelos con mayor impacto en competencias internacionales. En el 2014, obtuvo la banda de Mr. Universo Puerto Rico y representó a la isla internacionalmente alcanzando el Top 3 de la competencia. Mientras, en el 2015 logró el título de Mr. Puerto Rico Global, posicionándose en el Top 8 del concurso internacional.

Este anhela poder continuar siendo portavoz de su plataforma Body Dismorphia, con el cual ha ayudado a jóvenes, incluso en la prevención del suicidio.

José fue el ganador de la pasada edición de Mr. Beauty Internacional Puerto Rico y busca obtener el primer cetro de Mister Internacional para Puerto Rico.

Entre otras de sus facetas, luego de vencer la tartamudez, es ser conductor de televisión para un programa en co-producion con España BE YOU, animador de eventos sociales, modelo internacional, entrenador físico y gerente de un gimnasio.

López busca ser un enlace para que las personas que sufren con sobrepeso y tartamudez puedan dar ese primer paso hacia una mejor calidad de vida. “Hoy dejo de ser José López para convertirme en Puerto Rico, y daré todo de mi para que mi isla brille en el mundo entero”.