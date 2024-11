Jowell se une a Distrito Cataño

El exponente de música urbana Jowell del dúo Jowell y Randy, propietario del negocio El Último Round en Cataño, se unió a la iniciativa Distrito Cataño, un proyecto gestado por Alfredo Morales Martínez, que busca posicionar al municipio como un destino turístico y culinario de primer nivel.

La iniciativa liderada por comerciantes locales con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico promueve a Cataño como un destino vibrante, seguro y lleno de experiencias para el disfrute de toda la familia. Dicha propuesta promete transformar la percepción de los visitantes, invitándolos no solo a llegar a Cataño, sino a quedarse para disfrutar de la variada oferta gastronómica y cultural.

“Esta ciudad es una ciudad muy especial, donde yo nací, donde me crié. Así que estoy bien contento de estar aquí. Fui invitado por nuestro amigo Kiki, que está aquí con nosotros, que es otro comerciante que lleva mucho tiempo en Cataño. Nos hizo el acercamiento con una iniciativa que a mí me ha parecido muy buena. De hecho, creo que estamos en un lugar privilegiado geográficamente en el área metropolitana. Estamos a unos minutos de lo que es la zona turística de San Juan, y por qué no expandir el área turística a lo que es Cataño, que es una ciudad que tiene muchos encantos para ofrecer”, dijo el reguetonero a Metro.PR y Sabrosia.PR

“Nosotros nos criamos aquí y hemos decidido montar un negocio donde podamos traer a la gente a probar un poco de nuestra gastronomía y, a la misma vez, que tenga un poco de entretenimiento, porque tenemos música en vivo, billares y bebidas. Lo que queremos es invitar, más bien, no solo al turismo externo, también al interno, a que vengan a Cataño y vean todo lo que tenemos que ofrecer. Honestamente, somos una ciudad exquisita. Tienen que venir a ver el ambiente que se forma aquí, un ambiente muy seguro. Desde hace un tiempo se están formando unos jangueos muy buenos en la noche también, en el pueblo como tal. Creo que no teníamos la visibilidad a nivel de todo Puerto Rico e internacional, y por eso es que estamos hoy aquí”, sostuvo el cantante de “No te veo”.

Durante la presentación de Distrito Cataño, los comerciantes y líderes locales también compartieron su entusiasmo por esta nueva etapa para la ciudad, destacando la importancia de unir esfuerzos para impulsar la economía local y fomentar el turismo.

“Queremos darnos a conocer. Sabemos que Cataño es conocido, pero muchos desconocen la riqueza de comercios que tenemos. Este proyecto no solo atraerá a turistas externos, sino también a locales, para que descubran la exquisitez y variedad que ofrecemos”, expresó Morales Martínez.

El respaldo de la Compañía de Turismo incluye talleres y estrategias para los comerciantes, fortaleciendo la oferta del distrito y maximizando su impacto. “Cataño tiene un gran potencial por su ubicación estratégica, sus vistas a la bahía y su ambiente acogedor. Este proyecto lo consolida como un destino turístico integral”, señalaron representantes de Turismo.

Uno de los pilares del proyecto es un video promocional que será transmitido en el ferry que conecta San Juan con Cataño. Este material busca captar la atención de los pasajeros y motivarlos a explorar más allá del conocido tour de Bacardí, mostrando la riqueza gastronómica y cultural que el municipio tiene para ofrecer.