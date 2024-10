Jorge Rivera Nieves deja de un lado la corbata e imita el look de Jose Esteves

Entre risas el reportero ancla de Telenoticias, Jorge Rivera Nieves, sorprendió a sus compañeros de trabajo cuando este viernes llegó a la redacción con un look más casual de lo acostumbrado, haciendo referencia a las camisas que usa el reportero José Esteves.

‘’José me llamó temprano y me dijo que si lo podía sustituir. Me envió esta camisita y me siento súper cómodo’', dijo Rivera Nieves en un vídeo colgado en redes sociales.

‘’Esto es fashion’', bromeó.

Por su trayectoria televisiva, de casi 50 años, en marzo de este año el reportero confesó que reconoce que lleva una preparación emocional en miras a su retiro.

“Yo tengo que prepararme emocionalmente y me disculpan la expresión, para destetarme, así es como los bebés. Mamá los tiene, los amamanta y llega un momento...estamos en ese proceso”, expresó en aquel momento el periodista.

Rivera Nieves comenzó a trabajar en Telemundo Puerto Rico en el 1977.