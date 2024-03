Jorge Rivera Nieves se “prepara emocionalmente” para su retiro

El reportero ancla de Telenoticias, el noticiero a nivel local de Telemundo, Jorge Rivera Nieves afirmó que actualmente se prepara emocionalmente en miras a su retiro en el futuro tras casi 50 años en la pantalla.

En entrevista con el programa Día a Día, el veterano reportero ancla, comparó el proceso con el “desapego” de los niños con sus madres en la infancia, ya que tiene un apego emocional con la estación para la cual ha trabajado gran parte de su vida.

“Yo tengo que prepararme emocionalmente y me disculpan la expresión, para destetarme, así es como los bebés. Mamá los tiene, los amamanta y llega un momento...estamos en ese proceso”, expresó el periodista.

Ante preguntas de la reportera Sylvia Hernández, quien le indicó si este proceso tomaría uno o dos años, este contestó que: “estamos hablando de no tan poco...”. Por lo que el veterano reportero estará varios años más en Telemundo.

“Me siento muy bien de salud, me siento bien, me cuido. Me amo, para poder amar a segundo y terceros tengo que amarme, me cuido sigo mis instrucciones”, añadió.

Del mismo modo, dijo que no presta atención a los ratings de los espacios para los cuales trabaja, pero que siempre trata de hacer el mejor trabajo posible.

“No sabía lo de los números, no estoy al tanto, procuro siempre hacer lo mejor de mí, echar el resto. Mami decía que el vago trabaja doble y yo aprendí que hay dos modos, de hacer las cosas, bien o mal, pues yo aprendí a hacerlas bien, lo mejor que puedo, siempre”, expresó el reportero.

El periodista ancla también agradeció la acogida que ha recibido por parte de la juventud que lo reconoce por su famosa frase “el perreo intenso acaba de comenzar” que se popularizó en el Verano del 2019.

“Eso es impresionante, me ha cambiado la vida. También me nutre, me mantiene joven por así decirlo”, dijo Jorge Rivera Nieves.

El periodista comenzó a trabajar en Telemundo Puerto Rico para el 1977 y en los pasados años se ha rumorado sobre la posibilidad de su retiro.