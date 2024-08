“La Casa de los Famosos México 2”: Sabine Moussier justifica llamar “prostitutas” a las chicas del cuarto Mar

Por: Valeria Rangel

Luego de convertirse en la quinta eliminada de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, la actriz Sabine Moussier se vio obligada a enfrentar la realidad fuera del reality; de esta manera, ya fue cuestionada más de una vez acerca de las palabras con las que se refirió a las integrantes del Team Mar, por lo explicó sus razones para llamarlas “prostitutas”.

Dentro de LCDLF MX 2, Sabine Moussier arremetió en repetidas ocasiones contra las huéspedes del cuarto Mar, es decir, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo. Uno de los momentos que el público destacó, fue cuando se refirió a ellas como “La escuelita de prostitutas”.

Moussier fue la menos votada por la audiencia el domingo, 25 de agosto de 2024, por lo que se vio obligada a abandonar la competencia por los 4 millones de pesos que se le otorgan al ganador de LCDLFM; ahora tiene acceso a sus redes sociales, en las cuales los usuarios le han reprochado sus palabras hacia las chicas del Team Mar.

Sabine Moussier explica por qué llamó “prostitutas” al Team Mar

Fue en una entrevista con Pablo Chagra, en la que estuvo presente Shanik Berman, que Sabine Moussier fue cuestionada respecto a sus palabras, por lo que respondió: “Yo tengo que decir que la prostitución es una profesión que tiene todos los años desde que existe la vida”.

“Escuché cuando Arath le dijo a Mario: ‘ellas prometieron ponerse en te… todo el día, y bueno, un par de te… jalan más que un par de carretas’, entonces yo oigo eso y digo: ‘esto lo están viendo mis hijos’. Perdón, pero a mí no me gusta que ofrezcas tu cuerpo a cambio de que te salven, porque eso no es de una mujer que se valora ni se respeta”, continuó su explicación.

Además sentenció: “Si no quieren que se les diga eso, entonces que no vendan eso”.

También aprovechó para lanzarse en contra de la mamá de Gala Montes, que con la intención de defender a Gala, arremetió en contra de Sabine y su hija: “A mí me tocó que la mamá de Gala le dijera pu… a mi hija (...). Dijo que mi hija y yo éramos pu…”.