El actor y comediante Arath de la Torre vivió la noche del domingo, 25 de agosto de 2024, un dramático momento y estalló en llanto luego de ver un mensaje de sus tres hijos y un fuerte posicionamiento con otro habitante de la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos México” (Televisa).

Villana de telenovelas se convierte en la quinta eliminada de “La Casa de los Famosos México 2″

PUBLICIDAD

“No puedo, yo ya no puedo. No puedo con los juegos, no puedo con estos juegos sucios y estos golpes que están tratando... No puedo. Que me disculpen mis hijos y que me disculpe el público”, sostuvo Arath mientras Gala Montes y Mario “Mayito” Bezares, sus compañeros del cuarto Mar, y la presentadora Galilea Montijo intentaban calmarlo.

Previo al mensaje de sus hijos, Arath fue confrontado por Adrián Marcelo, considerado el líder del cuarto Tierra, en el posicionamiento más fuerte en la quinta semana de esta competencia.

Fuerte posicionamiento en LCDLF MX 2: Arath de la Torre a Ricardo: “No eres Wendy Guevara”

La semana pasada, De la Torre, conocido por telenovelas como “Amigas y rivales”, “Una familia con suerte” y “Soñadoras”, salió victorioso en un posicionamiento con Ricardo “Pepe” Peralta, quien lo acusó de no respetar su identidad de género descrita como no binaria.

LCDLF MX 2 cuenta con 10 concursantes; cinco del cuarto Mar y cinco del cuarto Tierra, luego de la eliminación el pasado domingo, de la actriz Sabine Moussier.

PUBLICIDAD

Arath estalla en llanto y pide renuncia tras fuerte posicionamiento en “La Casa de los Famosos México 2″

Fuerte posicionamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre:

10 habitantes que siguen en LCDLF MX 2:

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Ricardo Peralta

Karime Pindter

Gala Montes

Sian Chiong

Gomita

Adrián Marcelo