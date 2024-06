Clovis Nienow llega a Puerto Rico para el cumpleaños de Maripily

Los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos ya comenzaron a llegar para celebrar el cumpleaños de la modelo puertorriqueña María del Pilar Rivera, “Maripily”.

Uno de los favoritos del público, el mexicano Clovis Nienow, ya se encuentra en la isla y fue recibido por la propia Rivera quien publicó un video junto a este en las redes sociales.

“Así recibo a mi niño hermoso Clovis Nienow que acaba de llegar a mi isla bella, Puerto Rico. Te amo y que comience el party”, escribió Maripily en la red social Instagram.

En el video, Clovis comienza a realizar la voz de su personaje “Gladys” y al final la puertorriqueña le dice: “esas boricuas te esperan”.

El actor ha sido noticia en los pasados días por su relación con la venezolana Aleska Génesis quien lo rechazó durante el programa, sin embargo, al parecer estos se encuentran compartiendo ya terminada la temporada de La Casa de los Famosos.

El cumpleaños de Maripily Rivera

La boricua estará celebrando su cumpleaños este fin de semana con un evento que se llevará a cabo en la discoteca Fifty Eight.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el pasado mes de mayo, Maripily Rivera brindó detalles de lo que será su fiesta de cumpleaños.

“Es en junio 15 y voy a hacer un fiestón bien grande, por la mañana va a ser como un pool party que la gente va a poder disfrutar y que lo vamos a anunciar ya en breve. Por la noche, va a ser como tipo discoteca y el tema del party va a ser un White-Party, tanto de día como de noche. Entonces, ya estoy en los preparativos para ya la próxima semana, lo vamos a estar anunciando y va a ser algo muy bueno. El público lo va a poder disfrutar muchísimo y yo espero que todo el mundo se apunte, yo espero que ese día que cae, sábado, junio 15, lo saquen completito para mí”, detalló en exclusiva a Metro Puerto Rico.

Asimismo, también dio a conocer que algunos de los participantes del popular reality, específicamente, de su cuarto Tierra, estarán en la isla del encanto para celebrar junto a Rivera.

“Romeh ya viene, Romeh dijo que venía desde el jueves y Clovis me imagino que viene también, Alana también y Geraldine que por ahí ya me llamó y me dijo: ‘mira, yo voy también con las nenas’. Por que ellas aman Puerto Rico. Entonces, Alfredo Adame voy a ver porque yo sé que él estaba en un reality show que lo tengo que llamar y que me imagino que pues vendrá, si no yo me encargo de buscarlo en México”, afirmó.