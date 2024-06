Cero miedo al bisturí: Sofía Vergara expresa que no dudará a la hora de hacerse cualquier cirugía estética

Sofía Vergara luce una espectacular figura, un cutis casi perfecto y una piel envidiable. Tiene 51 años y muchos se preguntan cuál es su secreto para mantenerse en tan maravilloso estado físico.

Una buena alimentación, respetar su régimen de ejercicios y usar diferentes productos para el cuidado de su cabello y su piel. Sin embargo, cuando le llegue la hora, a la actriz colombiana no le temblará el pulso para hacerse un arreglito en su cuerpo. En una reciente entrevista con la revista Allure, de la que se hace eco el portal de Telemundo, Vergara expresa que hay ciertas cosas que no se haría porque cree que no se le verán bien. Pero eso no quiere decir que le tenga miedo al quirófano.

“He estado aplicando Botox durante mucho tiempo en mi cuello y en mis ojos (pero) no creo en el relleno. Siento que el relleno es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven, sino que te verás más arreglada”, dijo Vergara.

La periodista que la entrevistó le preguntó sobre su opinión las cirugías que son más profundas que la simple aplicación de botox, a lo que la actriz comentó: “Voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Me gustaría tener más tiempo de inactividad; ya me habría hecho cosas. (Pero) como estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa a recuperarme durante semanas”, destacó la colombiana.

Sofía dice que hay mucho avance en cuanto a los tratamientos estéticos y piensa que ella, como mujer y figura pública, debe aprovecharlos. “Siento que hay que aprovechar todo lo que hay ahí fuera. No hay nada de malo si no te importa. No es el fin del mundo”, expresó Sofía Vergara.