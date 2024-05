Romeh y Ariadna se reencuentran

Rodrigo Romeh, subcampeón de la cuarta temporada del popular programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos 4” (LCDLF) de Telemundo en Estados Unidos, finalmente pudo reencontrarse el domingo con su amiga y compañera del Cuarto Tierra, Ariadna Gutiérrez.

Aunque fue un encuentro virtual, permitió que ambos famosos dialogaran por primera vez desde que terminó la competencia, en la que el fisiculturista mexicano se alzó con el premio de $100,000 dólares.

“¡Qué buen cabello!”, exclamó el exparticipante de la competencia deportiva “Exatlón Estados Unidos” a la modelo venezolana tan pronto como comenzó la transmisión en vivo.

Romeh, junto a Clovis Nienow, se encontraba visitando a la familia de Ariadna en Miami, mientras la ex Miss Colombia 2014 participaba en la gala benéfica de la Fundación para la Investigación sobre el Sida (AMFAR, por sus siglas en inglés), en Francia.

Durante la conversación, Gutiérrez le preguntó a su mamá a quién prefería: a Romeh o Clovis.

“Mami, mami, ¿cuál es tu favorito?”, preguntó, a lo que su madre respondió señalando a Romeh.

De hecho, Romeh participó anoche de la gala de premiación organizada por “La Jefa”, la cual reunió a todos los exhabitantes bajo un mismo techo. Allí se llevó el reconocimiento al “Mejor Estratega” dentro de LCDLF.

“La Jefa” también reconoció a otros exparticipantes en las categorías: “Lo Más Polémicos”, “La Más Chistosa”, “El Más Cómico”, “La Mejor Broma”, “Los Mejores Consejeros”, “El Mejor Pleito”, “El Objeto Más Codiciado”, “El Más Galán” “El Mejor Dilema”, “Los Más Candentes” y “El Mejor Podcast”.

Romeh se declara “sapioxesual”

En una entrevista con el comunicador venezolano Alejandro Chabán, Romeh aseguró que es “sapioxesual”, una orientación en la que una persona se siente atraída principalmente por la inteligencia de otra persona y no por su físico.

De la misma forma, Romeh aseguró que en algún momento tuvo una relación poliamorosa, es decir, una relación en la que se mantuvo simultáneamente con más de una pareja, con el consentimiento y conocimiento de todas las personas involucradas.

“Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso”, respondió.