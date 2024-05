Maripily Rivera se lleva otro premio en LCDLF

La modelo y empresaria puertorriqueña María del Pilar Rivera Borrero —conocida artísticamente como “Maripily”— fue una de las figuras más destacadas en la cuarta temporada del popular programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos” (LCDLF) de la cadena Telemundo en Estados Unidos.

Hace una semana, Rivera Borrero se coronó como la ganadora indiscutible del reality show, al alzase con el codiciado premio de $200,000.

Sin embargo, su éxito no se limitó a eso, ya que durante la gala de reencuentro del domingo, donde todos los exhabitantes se congregaron bajo un mismo techo, la boricua fue nuevamente reconocida.

Y es que la ponceña se hizo merecedora del galardón a “La Más Conflictiva” en LCDLF. Rivera Borrero estuvo nominada junto a Ariadna Gutiérrez, Cristina Porta y Aleska Génesis.

“¡Hay un empate!”, exclamó la presentadora de televisión Jimena Gállego antes de anunciar a Porta y Rivera como las ganadoras absolutas.

“Esto es un honor para nosotras porque somos mujeres reales hasta la muerte como dice Anuel AA. No tenemos máscaras, no somos hipócritas y decimos las cosas tal y como son. Al que le guste bien y, al que no, también”, dijo la boricua.

Aunque no resultó victoria, Maripily también estuvo nominada en la sección “Los Mejores Chefs” gracias a sus singulares habilidades culinarias que causaron sensación dentro de la casa-estudio.

“La Jefa” también reconoció a otros exparticipantes en las categorías: “Lo Más Polémicos”, “La Más Chistosa”, “El Mejor Estratega”, “El Más Cómico”, “La Mejor Broma”, “Los Mejores Consejeros”, “El Mejor Pleito”, “El Objeto Más Codiciado”, “El Más Galán” “El Mejor Dilema”, “Los Más Candentes” y “El Mejor Podcast”.

Maripily Rivera arremete contra Jacky Fontánez y asegura hubiera sido una “vergüenza” si entraba a LCDLF

Maripily tuvo la oportunidad de hablar en profundidad sobre varias controversias que ocurrieron en “La Casa de los Famosos” luego de que pasaran los eventos de recibimiento y diversas actividades que se llevaron a cabo en su honor tras la victoria en el programa de telerrealidad de Telemundo.

La ponceña se expresó en entrevista con el locutor Jorge Pabón “Molusco” sobre varios sucesos, entre estos, las expresiones de la animadora Jacky Fontánez, quien el día de la final no la colocó como ganadora de la competencia y aseguró ganaría el fisiculturista Rodrigo Romeh.

Sobre la animadora, Maripily aseguró que si esta entraba a la competencia no ganaría y hubiera sido una “vergüenza para Puerto Rico”.

“Jacky Fontánez siempre está diciendo comentarios fuera de lugar porque lo hizo también con Jenniffer González en algún momento y lo ha hecho con otras figuras y ella habla y se ahoga en su propia shit, es bien difícil porque ella siempre está diciendo comentarios fuera de lugar y se busca las burlas de los demás, lo hizo con Jenniffer González y lo hizo conmigo, si ella se hubiese metido a La Casa de los Famosos, sí perdía y no ganaba y hubiese sido una vergüenza para Puerto Rico, porque no tiene nada que mostrar, es una pena que hable así de ella pero tengo que defenderme de las oposiciones de una mujer, que pena, ha compartido conmigo, me conoce, ve todo lo que he sufrido ahí y en vez de apoyarme viene a decir que no voy a ganar”, expresó Rivera.

Del mismo modo, aseguró que la animadora realiza comentarios “fuera de lugar” sobre varias figuras y espera que no la salude de manera “hipócrita” cuando se la encuentre.

“Si tú dices un comentario, atente a las consecuencias, yo espero que si dice ese comentario no me venga a saludar hipócritamente”, añadió al mismo tiempo que aseguró la animadora no hubiera tenido éxito en el programa.

Sobre las predicciones de Fontánez previo a la final, Maripily, bromeó al compararla con diversos astrólogos conocidos.

“¿Walter Mercado, ella es Walter Mercado? Ahora sé yo que ella es Walter Mercado. ¿De cuándo acá ella está prediciendo? Cuando uno es boricua de verdad uno dice, yo voy a la galla mía, al gallo mío”, indicó Maripily.

La polémica surge luego de que Fontánez asegurara en el podcast de Molusco TV que el ganador de “La Casa de los Famosos” sería Rodrigo Romeh y Maripily quedaría en segundo lugar.