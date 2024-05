“Estoy lucía con mi muñequito”: Marjorie Ramírez celebra el primer cumpleaños de su hijo

¡La familia González-Ramírez está de celebración!

La periodista de “Telenoticias” (Telemundo), Marjorie Ramírez Espinosa, compartió a través de sus redes sociales que su hijo, Fabián André González Ramírez, cumple este domingo su primer año de vida.

Ramírez Espinosa publicó varias fotografías de la celebración, las cuales fueron tomadas por la también reportera Wilenie Sepúlveda. En una de las imágenes, Fabián André sostiene un globo azul con el número uno, mientras que en otra aparece montado en un pequeño auto.

“Y en un abrir y cerrar de ojos ya tienes un año. Hace un año nos diste la mayor felicidad con tu llegada. ¡Qué año! Ver cada uno de tus pasos, te sentaste, gateaste, comenzaron a nacer tus dientitos y ya casi caminas solito…”, comenzó diciendo la comunicadora.

De igual forma, la telereportera aseguró que está lucía con su “muñequito”, al tiempo que pidió salud y prosperidad para su primogénito.

“¡Qué dicha de tenerte en nuestras vidas! Papá y Mamá te aman mucho. Happy Birthday, Fabián André. Mucha salud y que Dios te bendiga”, agregó.

Hace dos semanas, en el marco de la celebración del Día de las Madres, Marjorie le dedicó un emotivo mensaje a su bebé, expresando lo orgullosa que se siente de ser su madre y lo agradecida que está por la felicidad que él le brinda cada día.

“Gracias Dios por darme la dicha de ser madre de Fabián André. ¡Qué mucho he aprendido y lo que me falta! A mi mami que ya no está conmigo, le agradezco sus enseñanzas y al igual que ella fue una excelente madre conmigo, yo lo seré con mi hijo. Te extraño aunque siempre estás en mi corazón”, dijo en aquel momento.

González Ramírez nació en la madrugada del pasado 26 de mayo de 2023, pesó seis libras con 12 onzas y midió 19 y 1/2 pulgadas. Es fruto del amor y la unión entre Ramírez Espinosa y su esposo, Eduardo González.