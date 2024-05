Maripily se da cuenta del sobrenombre que le puso “La Melaza” en LCDLF 4

La modelo y empresaria puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, descubrió el viernes cómo el que creía su amigo, José “La Melaza” Reyes, se refería a ella mientras participaba en el programa “La Casa de los Famosos” (Telemundo).

Durante una entrevista, la ganadora de la cuarta temporada del popular reality show, aseguró que el expelotero dominicano es “otro traidor” por haberle dado el sobrenombre de “macumba”.

“Melaza es otro traidor. En todo momento en LCDLF, él me alagaba y, cuando salía ahora, (me di cuenta) que me tenia un sobrenombre, que yo no sabia”, dijo la ponceña.

De igual manera, Rivera indicó que, una vez finalizo el programa, el deportista se acercó a ella para decirle que Puerto Rico lo estaba “atacando”.

“Después viene él donde mi a decirme ‘Puerto Rico me está atacando’ y yo le dije ‘que habrás hecho tú para que Puerto Rico te esté atacando’”, agregó.

Según el diccionario de Oxford University Press, el término “macumba” se refiere a una forma de magia negra, con el matiz de que esta práctica es asociada con personas de ascendencia africana. Además, en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, se utiliza como jerga para describir rituales o religiones de origen africano.

De acuerdo con la entidad, el uso de esta palabra puede considerarse despectivo u ofensivo.

“Era el nombre de un mono. Era bullying —comportamiento que busca dañar, intimidar o someter a otra persona, ya sea física, verbal o emocionalmente—. Él se estaba burlando de mí”, agregó la boricua.

El pasado 15 de mayo, Reyes aseguró en entrevista con Alexandra Fuentes en su programa “Alexandra a las 12″ que no sabe lo que significa “macumba”.

“Yo mismo no sé... Quiero recalcarle aquí a la gente que no fui yo quién le puso ese nombre”, dijo “Melaza”, mientras Fuentes le contestó “pero, tú le decías ‘Macumba’, ‘Macumba’”.

“No solo lo decía yo, lo decía varia gente”, sostuvo el dominicano. “Sí, pero estamos hablando. ‘Melaza’, estoy hablando contigo”, dijo entre risas la animadora boricua.

“No hay una persona que ponga más sobrenombres en la casa que Maripily. Lo que pasa es que los puertorriqueños apoyan demasiado y no hay nada malo en eso. Pueden seguir apoyando, pero no pueden apoyar lo malo que ella hace”, aseguró.

Maripily ya va por la cuarta función de su obra: “La Casa de Maripily: Se Vale To”

El éxito de Maripily al parecer continuará luego de su arrolladora victoria en el programa “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

A través de sus redes sociales, la empresaria y modelo anunció la apertura de una cuarta función de la obra: “La Casa de Maripily: Se Vale To’'.

Las funciones se llevarán a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de julio.

La primera función se anunció durante el recibimiento de la modelo el pasado jueves en conferencia de prensa y en tan solo minutos se vendió en su totalidad por lo que se abrieron dos nuevas funciones y ahora una cuarta.

El libreto de la obra estará a cargo del comediante Miguel Morales, quien también escribe para el programa Raymond y sus Amigos de Telemundo.