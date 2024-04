Alí Warrington será intervenido quirúrgicamente esta semana: “Estamos confiados”

El presentador de televisión y locutor puertorriqueño, Alí Warrington, reveló este domingo en el programa “El Refugio” que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días debido a una condición diagnosticada en su garganta.

Warrington explicó que su otorrinolaringólogo encontró un pólipo, lo cual, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), supone el crecimiento anormal de tejido en la mucosa de la cuerda vocal.

De acuerdo con la organización, los pólipos, asociados con el uso excesivo del habla, pueden causar cambios en la voz, como ronquera, voz áspera o dificultad para hablar claramente. El tratamiento puede incluir terapia, reposo o, en algunos casos, cirugía.

“Yo me asusté y rápidamente comencé a buscar información. El (doctor) me dio un medicamento (cortisona) para desinflamarlo y desaparecerlo (el pólipo), pero esto no funcionó”, explicó el comunicador.

El actor detalló que el pólipo es benigno, es decir no canceroso. “Es benigno, no hay nada maligno, gracias a Dios. El médico (Miguel Garratón) me refirió al laringólogo Laureano Giráldez, quien será la persona que me va a intervenir la próxima semana. Es un proceso ambulatorio que se hace en el consultorio. Estamos confiados”, abundó.

De la misma forma, el exintegrante del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS, por sus siglas en inglés) detalló que se mantiene cuidando su salud.

“Básicamente, estoy cogiéndolo suave (...) No gritar tanto o esforzar la voz”, agregó.

Warrington compartió la noticia junto a sus compañeros Jorge Pabón “Molusco”, Pamela Noa y Robert “Fantacuca”, quienes le desearon pronta recuperación y apoyo.

“Esperamos tener pronto al Alí Warrington que todos nosotros queremos”, dijo, por su parte, Molusco.