Esposa de Silverio Pérez cuenta cómo fue la relación con su suegro y comparte detalles de sus últimos días en vida

La esposa de Silverio Pérez, Yessica Delgado, acudió a sus redes sociales para compartir un emotivo escrito a su suegro, Silverio Pérez Rosado, quien falleció el pasado jueves, 25 de abril a sus 110 años.

Bajo el título “Era un buen tipo mi suegro...”, la mujer que lleva aproximadamente 23 años junto al músico y conductor de medios de comunicación, brindó detalles de la relación que mantuvo con el padre de sus esposo desde que lo conoció hasta el día que partió de este mundo.

“La primera vez que lo conocí, hace 23 años, me recibió con un beso cálido, no sin antes haberme analizado desde la distancia, y me dio la bienvenida a su hogar en aquella primera actividad que fui presentada en “sociedad” ante la familia Pérez Figueroa, que no es poca cosa. Son muchos (demasiados para mi familia que somos menos de 10) y tienen un sentido del humor peculiar, agudo y en la mayoría de las ocasiones humor negro que logra sacar sonrisas en los momentos más incómodos y de dolor.

Con el tiempo, Don Silverio veía que seguía regresando a su hogar y pasaban los años y todavía seguía con su primogénito “Junior” me decía… “todavía sigues cuidando al viejito y se reía.”

Poco a poco me fui convirtiendo en una “yerna” muy querida tanto para Don Silverio como para Doña Victorina y siempre me recibió con frases repletas de humor inteligente sobretodo a través del juego de palabras”, comenzó contando Delgado en su página de Facebook, quien además recordó que siempre la llamaba “flacucha, larguirucha y cualquier otro adjetivo que se le ocurriera”.

Recomendados

Reveló que su cercanía con Pérez Rosado tomo un giro poco después de que falleciera su progenitor.

“Llegué a su casa, me paré en el marco de la puerta de la cocina y lo observaba en su amada hamaca y le pregunto desde allí…

Don Silverio, cómo estamos?

-Que si comemos no almorzamos, contestó.

Me quedé helada y le tuve que volver a preguntar…

Qué usted dijo?

-Que si comemos no almorzamos, repitió.

La cuidadora dijo: “esa es nueva, esa respuesta yo nunca la había escuchado.”

-Ven dame un abrazo, me ordenó don Silverio.

(Fue el abrazo más fuerte que me dio)

Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos pues esa era la frase que a diario me decía mi papá cada vez que le preguntaba : Papa, cómo estamos?”, continuó narrando la actriz y cantante.

Finalmente, dio los pormenores que vivió junto al escritor y comediante antes de fallecer, resaltando que le tenía “pánico a la muerte” y este proceso le permitió “transformar su visión”.

“Horas antes de partida me le acerqué al oído y le dije: Don Silverio… ya es hora de descansar… Doña Victorina, El Divino Niño y el Dios Padre, están esperándolo para recibirlo. (asentía con la cabeza y esbozaba una sonrisa)

Gracias por haber sido tan maravilloso conmigo, gracias por haber sido un buen esposo, hijo, un abuelo amado, y un buen ser humano…no tenga miedo, ya ha cumplido su misión … Gracias por tanto.

Esa última noche, a su oído, le canté (como pude) Gracias a la Vida y Silverio le cantó… “Mi Viejo”

Fue hermoso, se sonreía, decía sí y asentía.

Qué privilegio es estar ahí para nuestros seres amados en esa transición. Nos habíamos perdido la de Doña Victorina, que también estuvo rodeada de todo el amor de su familia porque estábamos en el Camino de Santiago, pero Dios nos permitía estar presente en cerrar este ciclo del patriarca”, agregó Delgado.

Fue a través de las redes sociales que el pasado jueves Silverio Pérez hijo informó al País que su padre murió.

“A nombre de nuestra familia queremos comunicarle al pueblo puertorriqueño que arropó a nuestro padre Silverio Pérez Rosado con su amor y sus oraciones que hoy en la madrugada culminó su transición hacia la morada del Señor y a su ansiado encuentro con su amada esposa. Al momento del fallecimiento estaba próximo a cumplir sus 110 años”, escribió Silvero.

“Desde horas antes de su partida estuvo en su hogar rodeado del amor de lo que más atesoraba: su familia. en nuestro de su familia inmediata. Agradecemos el espacio de recogimiento que nos puedan brindar en este momento. Pronto les dejaremos saber sobre los arreglos funerarios. Qué descanse en paz nuestro amado Padre”, añadió.