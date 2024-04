“Puerto Rico presente”: Jennifer López recibe el Premio Orgullo

La cantante Jennifer Lynn Affleck, mejor conocida como Jennifer López, recibió este viernes el Premio Orgullo de la Hispanic Federation.

El compositor Lin-Manuel Miranda entregó el premio. “Puerto Rico, sí, presente (...) Recibir este premio no es solo un honor, sino una gran responsabilidad”, expresó la actriz al recibir el galardón.

López, también conocida como J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda y empresaria estadounidense de origen puertorriqueño.

La actriz ha vendido más de 80 millones de discos. Sus sencillos más exitosos incluyen: “If You Had My Love”, “Waiting for Tonight”, “Let’s Get Loud”, “Love Don’t Cost a Thing”, “I’m Real”, “Ain’t It Funny”, “Jenny from the Block”, “All I Have”, “Get Right”, y “On the Floor”.

Luis A. Miranda presentará en Puerto Rico su libro autobiográfico

El líder comunitario y filántropo Luis A. Miranda presentará su libro autobiográfico titulado “Incansable”, el miércoles 1º de mayo 2024, en el Teatro Raúl Juliá-Banco Popular, del Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. En el evento exclusivo participará además el actor, escritor, compositor y director Lin-Manuel Miranda, como parte de un conversatorio.

“Es una alegría y un orgullo inmenso poder compartir con el público de Puerto Rico primero, el lanzamiento de este libro que traza mi trayectoria desde Vega Alta, hasta forjar una vida dedicada al servicio público y comunitario, sin nunca olvidarme de mis raíces,” comentó Luis, radicado en Nueva York desde 1974, pero que es una presencia constante en la isla. “En este libro comparto experiencias personales, y también mi sentir y pensar de los puertorriqueños y los latinos en general como una fuerza política, cultural y económica”, agregó.

Escrito en colaboración con el comunicador Richard Wolffe, el libro publicado por la editorial Hachette saldrá al mercado oficialmente el martes 7 de mayo a nivel mundial bajó el título “Relentless” (edición en inglés) e “Incansable”, edición en español. La traducción al español estuvo a cargo de Aurora Lauzardo Ugarte.

La presentación y encuentro en Puerto Rico será una semana antes del lanzamiento mundial. El público que acuda al evento podrá adquirir el libro el 1º de mayo, autografiado. El evento es producido por la editorial Hachette y The Bookmark. Las puertas abrirán a las 6:00pm para registro y recogido del libro, y la presentación y conversatorio comenzarán a las 7pm, seguido por la firma de libros. El público tendrá acceso con la reserva y compra del libro por adelantado, y los fondos recaudados se destinarán a causas benéficas.