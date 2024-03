Kate Middleton confirma que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó este viernes que fue diagnosticada con cáncer.

Middleton compartió la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales, poco después de que el Palacio de Kensington anunciara que se había sometido a una cirugía abdominal “importante” en Londres.

En su mensaje, Kate dijo que ella y el príncipe William han estado haciendo “todo lo posible” para procesar y gestionar la situación de forma privada por el bien de su familia.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo”, aseguró.

Además, indicó que ha comenzado un tratamiento preventivo con quimioterapia, que consiste en el uso de medicamentos con la capacidad de destruir las células cancerosas o impedir su crecimiento y reproducción.

“Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, detalló.

Abundó que se está “fortaleciendo cada día” para concentrarse en las cosas que la ayudarán a sanar.

Sobre regresar a sus funciones, sostuvo que “mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, sin embargo, debo concentrarme en recuperarme por completo”.

Kate agregó que los últimos meses han sido “increíblemente duros” para toda su familia. Middleton no especificó qué tipo de cáncer padece, pero pidió al público y a los medios de comunicación privacidad.

Según informó la cadena de noticias CNN, la última vez que se vio a la princesa fue el 25 de diciembre de 2023. Mientras, el 16 de enero, el Palacio informó que Kate fue ingresada en el hospital privado London Clinic para someterse a una operación, donde estuvo recluida por 13 días.

La princesa tiene tres hijos: George de 10 años, Charlotte de 8 años y Louis de 5 años.

El diagnóstico de la princesa Kate se produce poco tiempo después de que su suegro, el rey Carlos, hiciera público el 5 de febrero que estaba siendo tratado por la misma enfermedad.