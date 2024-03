“¡Qué las máscaras se caigan!”: Isis Serrath es la nueva habitante de “La Casa de los Famosos”

La modelo, empresaria y actriz mexicana, Isis Serrath, se convirtió anoche en la nueva habitante de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” (LCDLF), programa de telerrealidad transmitido por Telemundo.

“Es una persona muy espiritual. Ella viene a cambiarle el rumbo a ‘La Casa de los Famosos’”, dijo La Jefa en el video de introducción.

Serrath, quien ha participado en otros shows televisivos como “Enamorándonos”, “Survivor México” y el más reciente “Top Chef VIP 2″, comentó que su llegada no será del agrado de Leopoldo Carrera, mejor conocido como “Guty”.

Durante su participación en “Top Chef VIP 2″, en 2023, Serrath coincidió con Alana Lliteras, ahora también integrante de LCDLF y quien ha expresado interés por Guty.

“Mi llegada va a afectar a muchos”, dijo a preguntas de Nacho Lozano y Jimena Gállego. “A (Guty) lo conozco muy bien o lo desconozco, más bien”, agregó.

La creadora de contenido confirmó que tanto ella como Carrera se estaban “conociendo” antes de que él ingresara a LCDLF en enero pasado. Además, aseguró que viene a “decir la verdad” y a hacer que “las máscaras se caigan”.

“Él (Guty), segundos antes de entrar a LCDLF, me dijo ‘espérame, por favor, no salgas con nadie’”, pero eso se terminó por cosas que me enteré....”, sostuvo.

Esta semana, la animadora puertorriqueña, Patricia Corcino, hizo su entrada como una de las nuevas integrantes del programa que tiene a Maripily Rivera como una de sus participantes más fuertes. De la misma forma, hizo su llegada al “reality show” la actriz mexicana Geraldine Bazán.

En la gala de mañana, domingo, llega el cuarto y último participante de “La Casa de los Famosos”.

Las estrellas que han sido eliminadas esta temporada son: Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Thalí García, Mariana González, Gregorio Pernía (descalificado), Carlos Gómez (expulsado), Sophie Durand, Daniela Alexis “La Bebeshita” y Robbie Mora.