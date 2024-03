La empresaria boricua Maripily Rivera comparó este viernes, el acercamiento y amistad que tiene con el fisiculturista mexicano Rodrigo Romeh en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), con la relación y complicidad de Madison Anderson y José “Pepe” Gámez en la tercera temporada.

Otro fuerte encontronazo entre Maripily y Lupillo en LCDLF 4: “No eres mejor que nadie”

Gabriel Soto tratará de que sus hijas vean lo menos posible de Geraldine Bazán en “La Casa de los Famosos 4″

Recomendados

Las declaraciones se dieron en medio de una conversación entre Maripily y la animadora boricua Patricia Corcino, quien ingresó a la casa-estudio el pasado miércoles.

“Yo me acuerdo de Madison y ‘Pepe’ todo el tiempo”, expresó Corcino sobre la temporada del 2023, que fue ganada por su compatriota Madison Anderson Berríos.

Equipo de Maripily insta a votar solo por ella ante llegada de Patricia Corcino a “La Casa de los Famosos 4″

Maripily sobre Patricia Corcino en LCDLF 4: “Nunca nos vamos a pelear”

Por su parte, Maripily dijo que: “Es como la relación mía y de Romeh. Es bien lindo, me aconseja, me ‘desto’, me lo otro... Y yo le dije ‘ay, yo te veo conmigo como ‘Pepe’. Claro, no me voy a enamorar de él porque, hello, él es un bebé para mí”.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 15 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló y Robbie Mora, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

Madison Anderson y “Pepe” Gámez presentan a su hijo

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Maripily Rivera compara su “relación con Romeh” con los “Pepison” en “La Casa de los Famosos 4″

Nominan a cuatro habitantes de “Fuagua” y uno de Tierra en “La Casa de los Famosos 4″

El octavo proceso de nominación de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), dejó la noche del jueves, a seis habitantes en riesgo de eliminación.

Esta nominación contó con el elemento sorpresa de una caja, la cual los habitantes elegían y la misma contenía los puntos que le otorgarían a su segundo nominado. Al primero le daban dos puntos en contra.

El concursante que resultó con más puntos en su contra fue el modelo y actor ecuatoriano-peruano, Guty Carrera. Este obtuvo 11 puntos, otorgados por habitantes del cuarto Tierra.

Mientras, la mexicana Alana Lliteras, el fisiculturista Rodrigo Romeh y la periodista española Cristina Porta, quedaron sentenciados con cinco y cuatro puntos, respectivamente.

El actor Alfredo Adame y la locutora Sylvia Ivonne “Bronca” del Valle obtuvieron dos puntos cada uno.

Por su parte, la modelo y empresaria boricua Maripily Rivera no recibió puntos negativos.

Las nuevas habitantes de la casa-estudio, Patricia Corcino y Geraldine Bazán, no podrán nominar ni ser nominadas en dos semanas.

Uno de los nominados será salvado por uno de sus compañeros el domingo, mientras el nombre del octavo o octava eliminada se dará a conocer el próximo lunes.