Maripily sobre Patricia Corcino en LCDLF 4: “Nunca nos vamos a pelear”

La empresaria y modelo boricua Maripily Rivera aseguró la noche del miércoles, que no piensa que tendrá problemas o enfrentamientos con la animadora Patricia Corcino, quien ingresó como una de las nuevas habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Me conoce bien. En Puerto Rico saben. Si me ponen en la línea roja con ella, Puerto Rico sabe. Saben que nunca nos vamos a pelear. Yo nunca he peleado en ningún reality con una boricua y me han puesto boricua... nosotros nos apoyamos”, dijo Rivera, de 46 años, en una conversación con los habitantes del cuarto Tierra.

Mientras, algunos concursantes opinaron que Corcino, de 35 años, podría tener encontronazos con el actor mexicano Alfredo Adame, Cristina Porta, Aleska Génesis y “La Bronca”.

Patricia ingresó la noche del miércoles, a la casa-estudio junto a la actriz mexicana Geraldine Bazán.

Ahora son 15 los habitantes que siguen en la competencia, la cual inició a finales de febrero pasado.

Dos de los cuatro nuevos habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), entraron la noche del miércoles, a la competencia en el inicio de la octava semana.

Se trata de la actriz mexicana Geraldine Bazán y la animadora boricua Patricia Corcino, quien laboraba en el programa de cotilleo “Lo sé todo” y se dio a conocer tras sus participaciones en “Nuestra Belleza Latina” y Miss Universe Puerto Rico 2013.

Tanto Geraldine como Patricia tuvieron su primera noche en el cuarto Fuego, donde duermen Cristina Porta, “La Bronca” y Alana Lliteras.

Ahora son 15 los habitantes en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, sin embargo este viernes se incorporará otro habitante al programa y el domingo ingresará el cuarto nuevo participante.

Las entradas de los concursantes se dieron luego de dos renuncias y una expulsión.

Los presentadores del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo) confirmaron la noche del lunes, que cuatro habitantes nuevos entrarán esta semana a la competencia.

Los mexicanos Nacho Lozano y Jimena Gállego anunciaron que este miércoles entrarán a la casa-estudio dos nuevos participantes. Mientras, el domingo ingresará otro habitante y el domingo se sumará el cuarto nuevo concursante.

Los ingresos se darán luego de las renuncias de la actriz Thalí García y el actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

En la primera temporada, que se emitió en el 2021, la modelo y estrella de realities; Manelyk González, entró al programa durante la quinta semana luego de la renuncia de Kimberly Flores.

Mientras, en la tercera temporada, que fue ganada por la modelo boricua y virreina de Miss Universo 2019; Madison Anderson Berríos, entraron Diego Soldano y Samira Jalil en la quinta semana luego de tres renuncias.