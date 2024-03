Esposo de habitante entra a “La Casa de los Famosos Colombia” para terminar en vivo su matrimonio de 12 años

El actor y presentador Alejandro Estrada sorprendió la noche del domingo, luego de entrar a “La casa de los Famosos Colombia” y terminar su relación de 12 años con Nataly Umaña, quien es una de las habitantes del reality show.

En medio de una dinámica de “Congelados”, Estrada le habló a su esposa luego que esta le fuera infiel con otro concursante del programa, el panameño Miguel Melfi.

“Siempre confié en nosotros. Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así cuando pudo ser en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad”, dijo Estrada mientras Nataly lloraba sin poder moverse por el dicho reto.

Este añadió que: “No sabes lo que ha estado pasando. Has dicho que lo nuestro no tiene nada de perfecto. Me voy a hacer a un lado de tu vida. Es un ciclo cerrado. Siempre tuve presente que lo que tú y yo construimos estaba basado en algo sólido y verdadero. Pero sabes, hay que vivir la vida”.

Desde hace varias semanas, Umaña y Melfi han dormido juntos y se han mostrado muy cariñosos ante las cámaras y los televidentes del programa.

Habla Nataly Umaña

La empresaria y modelo boricua Maripily Rivera despotricó el jueves, contra uno de los habitantes del cuarto Tierra en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Maripily aseguró que el cantante mexicano Lupillo Rivera ha sido un “hipócrita” con ella y sostuvo que es su “enemigo” y “rival” en la competencia.

Además, manifestó que Lupillo “expone a sus compañeros para salvarse” de las nominaciones y “abrirse camino” hacia la final del programa.

Las declaraciones de Rivera, de 46 años, surgieron en la suite del líder de la casa-estudio con el fisiculturista y modelo Rodrigo Romeh.