La filipina y presentadora del certamen Miss Mundo 2024, realizado el pasado fin de semana en India, Megan Young, se expresó en las redes sociales luego de causar controversia por un gesto que tuvo con la delegada de Botsuana; Lesego Chombo.

Elena Rivera clasifica en el Top 40 de Miss Mundo 2024 en India

“Durante la final, le arreglé el cabello de Lesego Chombo [Miss Botsuana] en el escenario. Quería ofrecer una mano pero no supervise el panorama general. Esto podría haber causado angustia durante ese momento y he sido consciente de que culturalmente esto es inaceptable”, sostuvo Megan, quien fue Miss Mundo 2013.

Esposo de habitante entra a “La Casa de los Famosos Colombia” para terminar en vivo su matrimonio de 12 años

Además, la joven manifestó que habló con Lesego en privado y le pidió disculpas por el dicho momento.

“A aquellos que presenciaron el incidente, también quiero disculparme por cualquier incomodidad o confusión que mis acciones puedan haber causado. Fue un acto irreflexivo e irrespetuoso y asumo toda la responsabilidad por ello. Les aseguro que no era mi intención invadir el espacio personal ni hacer sentir incómodo a nadie. Lamento profundamente mis acciones y me esforzaré por ser más consciente y respetuoso en el futuro”.

Por su parte, la candidata envió un mensaje a sus compatriotas.

“Aprecio que todos me estén cuidando, pero realmente no me hace sentir bien cuando derriban a otras personas en mi nombre o por mí. Por favor, sean más amables, por favor ❤️ con Krystyna, con Megan, sean más amables”.

Lesego, quien era una de las grandes favoritas, se posicionó en el Top 4 del certamen y se llevó el cetro de Miss Mundo África.

El gesto de presentadora a candidata que causó controversia en Miss Mundo 2024

República Checa gana su segunda corona azul en Miss Mundo

La beldad checa Krystyna Pyszková se convirtió el pasado sábado, en la ganadora de la septuagésima primera edición del concurso Miss Mundo.

La modelo, de 25 años, superó a 111 candidatas de diversos rincones del planeta en la competencia que se llevó a cabo en Mumbai, India.

Como primera finalista se colocó Yasmina Zaytoun de Líbano. Esta es conocida por competir en Miss Universo 2022, realizado en Luisiana, Estados Unidos, donde no obtuvo clasificación en el grupo de semifinalistas.

El Top 4 de la competencia fue completado por las participantes de Botsuana; Lesego Chombo, y Trinidad y Tobago; Aché Abrahams.

Mientras, en el grupo de 40 semifinalistas solo clasificaron cinco delegadas latinas; Brasil, España, República Dominicana, Puerto Rico y Perú.

La primera corona de Miss Mundo para República Checa la obtuvo Taťána Kuchařová en el 2006.