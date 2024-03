Melina Almodóvar ofrecerá concierto gratuito en el Viejo San Juan

La cantante puertorriqueña, Melina Almodóvar, se presentará en la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan con su concierto íntimo titulado “La salsa es bella”.

Este encuentro musical— libre de costo y con asientos limitados— será el jueves, 14 de marzo a las 8:00 PM.

“Es un gran honor y un sueño hecho realidad cantar en el Viejo San Juan. No tengo palabras para describir lo que siento de poder estar en la Fundación y en Puerto Rico”, afirmó Almodóvar.

“La Muñeca de la Salsa” ha desarrollado una carrera musical en la Ciudad del Sol, donde reside hace más de 15 años, pero sigue atada a sus raíces boricuas gracias a este género musical.

“Amo este género… Y cantarlo es mi pasión. Acá, en Miami, he logrado atraer una fanaticada muy buena y entusiasta. Me sigue, me quiere y respalda grandemente mi música. Me gusta añadirle mi esencia y mi tesón de trabajo para contribuir al género que todos amamos”, puntualizó Almodóvar, quien cuenta con proyectos discográficos como “La Muñeca de la Salsa y más”, “Pasión y salsa en vivo” y “Con mi sabor”, contó la artista.

La talentosa intérprete insistió, “me estoy preparando con todo, para dar un tremendo espectáculo…Dar un buen espectáculo para mi gente de Puerto Rico”.

Adelantó que en el repertorio de su velada musical va a sobresalir “La vida es bella-mira lo bueno”, sencillo que se escuchó mucho durante el 2023 en las estaciones radiales (puesto #4 en Puerto Rico y #23 en Billboard) y en las plataformas digitales, más los éxitos que han marcado su trayectoria.

“Toda la música que voy a presentar es original. Será mi música: temas que he escrito sola y con otras personas. ‘La vida es bella’ la escribí junto a mi director musical Luigi Flores… y entre otros, ‘Con mi sabor’, que también se escuchó en Puerto Rico”, añadió.

Luego del concierto en el Viejo San Juan, Melina Almodóvar participará en un evento masivo— como productora junto a Cristina Moinelo, y artista— en la novena edición del “Hollywood Salsa Fest”, a efectuarse el próximo 13 abril. En el convite musical en Arts Park Young Circle de la ciudad de Hollywood, Florida, estará presente, también, el cantante Chamaco Rivera.

La vocalista, que se marchó a Memphis, Tennessee a los 13 años, formó parte del elogiado proyecto musical del pianista, arreglista y director de orquesta Javier Fernández, denominado ‘The Eternal Classic III: Tributo a las Reinas’. En la producción brillan los arreglos magistrales de Fernández, y se rindió homenaje a cuatro vocalistas trascendentales de la música: Myrta Silva, La Lupe, Celia Cruz, y Graciela Grillo.