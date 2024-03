La creadora de contenido mexicana Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló aseguró en entrevista con Alexandra Fuentes que jugó mal en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo) y “todo Puerto Rico me sacó”.

“Maripily al final del día no me cae mal. Me hacia reír. Me gustaba pelearme con ella. Yo decía ‘esto está bien divertido. Maripily se enoja de todo’ y decía ‘ay, pues vamos a jugar’... yo creo que jugué muy mal y todo Puerto Rico me sacó”, dijo la mexicana entrevista con el programa “Alexandra a las 12″.

Asimismo, “Bebeshita” sostuvo que tiene algo en común con la empresaria y modelo boricua. “Siento que Maripily y yo tenemos una cosa en común que es olvidar todo en nada... a la media hora se le olvida todo como a mí”.

Por su parte, Barceló manifestó que espera que la próxima eliminada de la competencia sea la española Cristina Porta y que el ganador podría estar entre Lupillo Rivera, Alfredo Adame, Maripily o Guty Carrera.

“Bebeshita” consciente de que “todo Puerto Rico” la eliminó de “La Casa de los Famosos 4″

El pasado lunes, Daniela se convirtió en la sexta eliminada de la temporada 2024 de LCDLF.

El ganador o ganadora de la competencia, que inició el pasado 23 de enero 2024, obtendrá un premio de $200 mil.

LCDLF 4 cuenta actualmente con 14 habitantes tras seis eliminaciones, dos renuncias y una expulsión.

Maripily sube por primera vez a la ‘suite’ de líder gracias a los votos del público de LCDLF 4

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera se convirtió la noche del martes, en la roommate del fisiculturista y modelo mexicano Rodrigo Romeh, quien obtuvo el liderato en la séptima semana de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Rivera, de 46 años, subió a la suite de líder luego que los televidentes decidieran con sus votos que fuera la compañera de Romeh. Ambos son parte de la habitación Tierra junto a Lupillo Rivera, Clovis Nienow, “La Divaza” y Ariadna Gutiérrez.

Romeh se volvió líder de la semana por primera vez luego de superar a Guty Carrera y al dominicano José Reyes, conocido como “La Melaza”, en una prueba de pintura.